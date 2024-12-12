仿生科技新突破！鳥腿無人機彈跳起飛 征服各種地形

RAVEN無人機模仿鳥類腿部設計，，能在崎嶇地形上行走、跳躍和起飛。（取自EPFL專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）和加州大學爾灣分校（UC Irvine）的研究人員研發出一款可在崎嶇地形起降的定翼無人機RAVEN（Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments），意為「多重環境適應型機器人鳥類載具」。這款無人機捨棄了傳統的起落架，改採一對仿鳥類關節腿，使其能夠行走、跨越障礙物，甚至彈跳起飛，無需跑道。

科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，雖然四軸無人機在起降地點的選擇上更具彈性，但它們大多使用四個馬達，能源效率不如只用一個馬達搭配滑翔飛行的定翼無人機。為了拓展定翼無人機的功能，研究人員從烏鴉和渡鴉等鳥類汲取靈感。這些鳥類可以用細長的雙腿輕鬆在地面移動。這項研究成果已於上週發表於《自然》（Nature）期刊。

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然而，要在不增加無人機重量和減少續航力的前提下，以機械方式重現鳥類腿部的力量和功能並非易事。這需要結合「數學模型、電腦模擬和實驗迭代」。

最終設計出的仿生腿結合了彈簧和馬達，模仿「強大的鳥類肌腱和肌肉」，而簡化的腳則使用「兩個關節結構」加上具有被動彈性關節的腳趾。這些腳趾不僅能防止RAVEN不斷「 face planting 」（機頭朝下撞擊地面），對於行走和讓無人機以正確的攻角起飛也至關重要。

利用腿部實現短距離起降的定翼無人機並非全新概念。2019 年，南非一家名為 Passerine 的新創公司展示了一款名為 Sparrow 的無人機，它使用一對彈簧腿彈跳起飛。RAVEN 的獨特之處在於其腿部設計的複雜性，使無人機能夠穿越崎嶇地形、跳躍間隙、跳上高達 25 公分（10 英吋）的障礙物，並且能夠彈跳起飛。

RAVEN 的運作範圍不僅限於傳統輪式起落架所需的機場或平坦表面，也不需要人工干預即可再次升空。它能夠降落在人類難以進入或危險的區域進行探勘，然後自行移動到安全的地點起飛。而且，它完成所有這些動作所消耗的電力比四軸無人機更少，因此續航力更佳。

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