馬英九執政8年 光2015年共軍就有300場軍演

國軍學術期刊指出，共軍2015年舉行300餘場次師旅級聯合軍演，皆歷年之最。（路透社檔案照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕馬英九基金會執行長蕭旭岑近日稱「馬英九執政時哪有軍演」引起質疑撻伐。民進黨立委林楚茵、政治工作者周軒馬上列出當年中共軍演行動反駁，指光是2014年，中共本身就有5場大型軍演。另外最具代表性的，則是2015年朱日和演習，出現和我國總統府一樣的建築。國軍學術期刊更指出，共軍2015年舉行300餘場次師旅級聯合軍演，是歷年之最。

當年中國中央電視台《軍事報道》節目報導「跨越-2015·朱日和C」演習畫面中，出現外形結構與我國總統府高度相似的建築。當時中媒「觀察者網」指出，這表明朱日和大型軍演的主旨，「很可能是圍繞武力解決台灣問題展開的」。

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不僅如此，中共2013年底更劃設東海防空識別區，與我國防空識別區重疊，其範圍最近距台僅約100公里。

而實際上馬英就執政時期，中共對台軍演頻次在2013年習近平上台後逐步增加，尤以2015年習近平軍改後為高峰，並在「跨越-2015·朱日和C」演習後，引起我國高度觀察及研究。

陸軍2016年學術期刊指出，共軍2015年舉行300餘場次師旅級聯合軍演，參演國家、演習場次、區域範圍、動員兵力、演習科目、裝備數量及規模層級皆歷年之最。

在戰區等級，除跨越朱日和外，還有「火力」、「聯合行動」、「北劍」、「確山」、「礪刃」、「前鋒」等7場演習。另外，「跨越」系列就有10場，主要在驗證共軍跨戰區運動中的作戰能力；「聯合行動」有5場，驗證聯合軍種作戰能力；「火力」系列則有14場。

值得一提的是，共軍自當年起佔，各軍區皆自建藍軍，提升共軍紅藍對抗能力。

而對於相關軍演是否有針對台灣，中共方面皆未表態。對於「跨越-2015·朱日和C」是否在模擬攻台，中國國防部當時也予以否認。

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