總統府憲兵出共諜 前政戰官員:未來士官恐成吸收主力

前總政戰局官員表示，短期內除了可與調查局等單位交流、補強，也要系統性規劃定期教育強化一般政戰官保防職能；在軍官不足，士官職權較以往擴大的情況下，士官訓練可能要思考改變，特別士兵晉升為士官的條件非常寬鬆，士官的忠誠、保防教育意識並不如軍官。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕負責總統府衛戍任務的憲兵211營及國防部資通電軍指揮部共4名士官兵，遭中共情工人員收買滲透，共獲酬184萬元，以發國安危機。前總政戰局官員表示，短期內除了可與調查局等單位交流、補強，也要系統性規劃定期教育強化一般政戰官保防職能；在軍官不足，士官職權較以往擴大的情況下，士官訓練可能要思考改變，特別士兵晉升為士官的條件非常寬鬆，士官的忠誠、保防教育意識並不如軍官。

軍方日前表示，洩密退役弟兄是少數個案，整體而言，單位整體官兵仍有高度的愛國信念及榮譽感，並強化內、外控管控機制及資安管控作為，幹部也不斷運用各項時機宣導保密規定及強化愛國信念，並有信心一定不會再發生。

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針對總統府共諜案，前總政治作戰局官員表示，現在一般基層政戰保防官，其自身能力進行文書彙報沒問題，但在政戰縮編、人少事多下，不應將責任完全歸咎於他們，基層具不具備敏感度、辨識和調查跟監能力，他對此持懷疑態度。反而是軍事安全總隊的地區情報站才有專業度和高敏感度，較有能力對嫌疑人跟監、蒐證，並可以跟相關單位聯絡索資。因此軍安總隊需要真正擔起責任，各單位的基層連營輔導長也才能協助情報站。

他表示，對於一般政戰官保防職能，短期內除了可與調查局等單位交流、補強，也要系統性規劃定期教育強化；近期共諜案皆由官兵舉發，代表國軍有落實保防安全教育工作的推動，普遍性的宣教、建立意識，已有初步可見成果，莒光日以專業編導教材的教育可以更強化，也能藉提高檢舉獎金、保防網絡佈建等強化覺察能力。但覺察後有沒有職能糾舉是另一回事，需要專業的人才單位遂行工作。

該位前官員示警，在軍官不足，士官職權較以往擴大的情況下，士官的訓練可能要思考改變，特別士兵晉升為士官的條件非常寬鬆，士官的忠誠、保防教育意識並不如軍官，可能更容易成為中共吸收目標。本案士官兵被收買，與以往中高階軍官案例不同就是最好案例，代表吸收結構已開始改變。

根據110年國防部向立院報告，政戰局保防安全處負責機密維護、安全調查、諮詢部署、安全防護、保防教育規劃、督導及執行，在國安上屬「軍中保防」，與警政署「社會保防」和調查局「機關保防」建構保防體系，另督導軍安總隊遂行安全情報工作。

根據報告，軍安總隊負責國家安全情報蒐集、研析，處理運用、組建作戰區情治協調聯繫網絡與諮詢關係、蒐研影響作戰區安全狀況與資訊及危安潛因通報防處等；憲兵司令部則依反情報政策指導，蒐整國際恐怖組織、中共在台潛伏人員活動等動態情資。

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