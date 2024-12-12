中共「福建號」完成第五次海試 疑已帶上艦載機測試起降

福建號航艦在第五次海試結束返港後，被民眾捕捉到甲板上出現不明的橡膠胎痕，被外界認為有高機率是已執行艦載機起降的痕跡。（取自X帳號 @ai_daytrading）

〔記者陳治程／綜合報導〕中共解放軍第三艘航艦「福建號」自前（2022）年下水後，其甲板上搭載的三條電磁彈射軌，令外界廣為矚目；該艦今（2024）年5月展開海試後，外界更好奇這艘新艦的戰力究竟如何。「福建號」上月中旬出海後，本（12）月初已完成第五次海試返港；有民眾發現，福建號在本次海試後，甲板上疑似出現輪胎摩擦的深色痕跡，不排除已在外海完成艦載機的起降驗證。

軍聞網站《Aviationist》報導指出，「福建號」航艦先前的海試，均為針對艦載主機、電子相關系統運作進行功能驗證，但在甫完成的第五次海試中，解放軍實施的測試內容不得而知，測試地點也眾說紛紜，未有進一步細節流出。

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疑似共軍「福建號」航艦海試紀念臂章的照片在社群上流傳，其中編號5的臂章繡有福建號甲板及空警-600、殲-15T兩架戰機，被認為是該艦已測試艦載機起降的線索。（取自X帳號 @RupprechtDeino）

值得關注的是，近期有福建號完成五度海試返港的照片在網路上流傳，照片中的航艦甲板似乎多出兩道橡膠胎痕，該報導認為，這有可能是戰機在甲板上著陸時所留下的，這也意味著解放軍可能已展開航艦艦載機的起降功能、任務驗證；此外，有一張疑似為福建號海試紀念臂章的照片在社群上擴散，這些臂章除依序編上1至5的數字外，其中編號5的臂章更繡有福建號甲板，上頭各有「空偵-600」（KJ-600）和「殲-15T」（J-15T）戰機的圖樣，進一步提高這項推測的可能性。

根據官方數據，「福建號」滿載排水量將近8萬噸，是解放軍歷來最大型的航艦，至於艦載機的最大數量，綜合各方說法，福建號航艦至多可搭載60架艦載機，除殲-15T、空警-600外，教練-10（JL-10）和殲-35（J-35）戰機也有機會登上其甲板，加入作戰行列。

中共現有2艘航艦，未來隨著「福建號」完成測試服役，搭配各型火箭和彈道飛彈，對於西太平洋乃至印太地區，將成難以忽視的地區威脅。（記者陳治程製圖）

國軍曾在去（2023）年發布的《國防報告書》中闡明，中共現役的遼寧、山東號航艦形成戰力後，在聯合執行跨島鏈訓練，和中、長程對地、反艦彈道飛彈及巡弋飛彈部署下，隨著福建號明（2025）年完成海試並服役，將顯著強化解放軍第一、二島鏈間的「反介入 / 區域拒止」（A2/AD）能力，實為西太平洋乃至印太地區諸國，必須嚴陣以待的海上威脅。

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