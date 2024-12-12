軍武新知》酷！具「核生化放」防護能力 F-35飛官新款抗G衣亮相

為防止未來可能的核子衝突，美國空軍重新為F-35飛行員設計一套能防護「化生放核」威脅的抗G飛行衣，兼顧飛機操控與外在的核子攻擊防護。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕從冷戰時期的核子武器競爭起，核生化防護裝備便相應而生，儘管現代裝備不再將其列為必要能力；但面對日後潛在的核子衝突，美國空軍近期仍為F-35戰機飛行員設計了一套具備「化生放核」防護的抗G飛行衣，在不影響飛機操控的情況下提供核子防護，並企劃擴大相關戰備訓練頻次。

軍聞網站《The Aviationist》引述美軍5日消息報導指，面對未來的核子戰爭，美國空軍「做最壞的打算，抱最好的希望」。位於佛州廷德爾空軍基地（Tyndall AFB）的第325作戰支援中隊（325th OSS），日前演練部署新開發的「化生放核」（即化學、生物、放射、核子武器的統稱）防護飛行衣，確保飛行員在核攻擊發生後，仍能在受汙染的環境下作戰。

請繼續往下閱讀...

由於溝通困難，美軍認為操作演練非常重要，飛行員除事前接受精確裝備密合測試外，同時也與參演官兵共同接受課程講習，並在演訓中執行著裝、檢測、消毒等一系列標準流程，進而累積實務經驗。（圖片擷取自DVIDS）

這款新型防護飛行衣旨在保護飛行員在操縱高性能戰機的同時，仍能順利安全地執行任務、不干擾駕駛艙內的各式運作。飛行衣內裡的保暖服、冷水浸泡服等保護層間緊密縫合，並結合呼吸系統與全身的保護層，建構能有效抵禦「化生放核」攻擊威脅的無縫屏障。

美軍指出，一般的「化生放核」裝備通常很笨重，穿脫不便也相當不舒服，在實際溝通上也存在困難，而這套新款飛行衣相比原有裝備，平均增加了10至15磅（約4.5至6.8公斤）不等，因此，軍方認為實際演練有其必要。飛行員除事前接受精確裝備密合測試外，同時也與參演官兵共同接受課程講習，了解威脅特性、操作程序與注意事項，並在演訓中執行著裝、檢測、消毒等一系列標準流程，進而累積實務經驗。

這款新的核防護飛行衣專為駕駛高性能飛機的飛行員量身打造，其設計是在應對極端的外在情況下，飛行員在受保護的同時仍能順利的操控飛機，且不會干擾駕駛艙內的各式運作。（圖片擷取自DVIDS）

報導另陳述，按照美軍先前規範，該類演訓僅需每三年執行1次，隨著潛在威脅持續增加，廷德爾基地正規劃將演訓頻率提升為每季1次，而本次參演的325戰支中隊也計畫在明（2025）年2月前讓更多飛官參與演練，精進飛行員對新式防護裝備的熟悉度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法