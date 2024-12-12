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軍武新知》酷！具「核生化放」防護能力 F-35飛官新款抗G衣亮相

2024/12/12 18:26

為防止未來可能的核子衝突，美國空軍重新為F-35飛行員設計一套能防護「化生放核」威脅的抗G飛行衣，兼顧飛機操控與外在的核子攻擊防護。（圖片擷取自DVIDS）為防止未來可能的核子衝突，美國空軍重新為F-35飛行員設計一套能防護「化生放核」威脅的抗G飛行衣，兼顧飛機操控與外在的核子攻擊防護。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕從冷戰時期的核子武器競爭起，核生化防護裝備便相應而生，儘管現代裝備不再將其列為必要能力；但面對日後潛在的核子衝突，美國空軍近期仍為F-35戰機飛行員設計了一套具備「化生放核」防護的抗G飛行衣，在不影響飛機操控的情況下提供核子防護，並企劃擴大相關戰備訓練頻次。

軍聞網站《The Aviationist》引述美軍5日消息報導指，面對未來的核子戰爭，美國空軍「做最壞的打算，抱最好的希望」。位於佛州廷德爾空軍基地（Tyndall AFB）的第325作戰支援中隊（325th OSS），日前演練部署新開發的「化生放核」（即化學、生物、放射、核子武器的統稱）防護飛行衣，確保飛行員在核攻擊發生後，仍能在受汙染的環境下作戰。

由於溝通困難，美軍認為操作演練非常重要，飛行員除事前接受精確裝備密合測試外，同時也與參演官兵共同接受課程講習，並在演訓中執行著裝、檢測、消毒等一系列標準流程，進而累積實務經驗。（圖片擷取自DVIDS）由於溝通困難，美軍認為操作演練非常重要，飛行員除事前接受精確裝備密合測試外，同時也與參演官兵共同接受課程講習，並在演訓中執行著裝、檢測、消毒等一系列標準流程，進而累積實務經驗。（圖片擷取自DVIDS）

這款新型防護飛行衣旨在保護飛行員在操縱高性能戰機的同時仍能順利安全地執行任務、不干擾駕駛艙內的各式運作。飛行衣內裡的保暖服、冷水浸泡服等保護層間緊密縫合，並結合呼吸系統與全身的保護層，建構能有效抵禦「化生放核」攻擊威脅的無縫屏障。

美軍指出，一般的「化生放核」裝備通常很笨重，穿脫不便也相當不舒服，在實際溝通上也存在困難，而這套新款飛行衣相比原有裝備，平均增加了10至15磅（約4.5至6.8公斤）不等因此，軍方認為實際演練有其必要。飛行員除事前接受精確裝備密合測試外，同時也與參演官兵共同接受課程講習，了解威脅特性、操作程序與注意事項，並在演訓中執行著裝、檢測、消毒等一系列標準流程，進而累積實務經驗。

這款新的核防護飛行衣專為駕駛高性能飛機的飛行員量身打造，其設計是在應對極端的外在情況下，飛行員在受保護的同時仍能順利的操控飛機，且不會干擾駕駛艙內的各式運作。（圖片擷取自DVIDS）這款新的核防護飛行衣專為駕駛高性能飛機的飛行員量身打造，其設計是在應對極端的外在情況下，飛行員在受保護的同時仍能順利的操控飛機，且不會干擾駕駛艙內的各式運作。（圖片擷取自DVIDS）

報導另陳述，按照美軍先前規範，該類演訓僅需每三年執行1次，隨著潛在威脅持續增加，廷德爾基地正規劃將演訓頻率提升為每季1次，而本次參演的325戰支中隊也計畫在明（2025）年2月前讓更多飛官參與演練，精進飛行員對新式防護裝備的熟悉度。

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