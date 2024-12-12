烏軍ATACMS精準轟炸俄空軍基地！俄羅斯揚言報復

烏軍「海馬斯」多管火箭系統發射ATACMS 飛彈。（取自烏克蘭武裝部隊臉書）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，烏克蘭11日使用美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）攻擊俄羅斯亞速海（Azov Sea）沿岸的塔甘羅格（Taganrog）軍用機場，俄羅斯國防部證實此事，並警告將採取相應措施反擊。此次攻擊可能促使莫斯科再次向烏克蘭發射實驗性的中程極音速飛彈。

據報導，俄羅斯國防部表示，烏克蘭發射的六枚ATACMS飛彈中，兩枚被鎧甲-S1（Pantsir-S1）防空飛彈系統攔截，其餘則遭電子戰系統摧毀。

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俄羅斯國防部聲明：「2024年12月11日清晨，基輔政權以西方提供的精準武器，對位於羅斯托夫州（Rostov）的塔甘羅格軍用機場發動飛彈攻擊。」並強調：「對西方遠程武器的攻擊不會沒有回應，我們將採取適當的措施。」

另據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，此次攻擊於，結合了飛彈和無人機的多重打擊模式，當地居民回報聽到天空中傳來異常聲響，隨後發生多次爆炸。

根據當地消息，爆炸造成電力與供暖中斷，並引發設施內大規模火災。塔甘羅格航空科研綜合設施距離烏俄戰爭前線約 170 公里，是俄羅斯重要的軍事飛機維修與升級基地，負責維修 A-50 預警機、Il-76 運輸機及 Il-38 巡邏機等多種機型，也進行國外客戶訂單的相關服務。

從攻擊後的照片顯示，ATACMS 飛彈的固體火箭發動機殘骸清晰可見。此型飛彈可在最後階段分離多枚子彈頭進行散射攻擊，對地面目標造成嚴重破壞。

11月21日，俄羅斯曾向烏克蘭發射一枚名為「榛果樹」（Oreshnik）的新型中程極音速彈道飛彈。俄羅斯總統普廷當時表示，這是對烏克蘭使用美國和英國飛彈攻擊俄羅斯的直接回應。

一位美國官員11日表示，俄羅斯可能在未來幾天內再次向烏克蘭發射極超音速彈道飛彈，但華盛頓不認為「榛果樹」飛彈會改變戰局。

攻擊後的照片顯示，ATACMS 飛彈的固體火箭發動機殘骸清晰可見。（取自Telegram）

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