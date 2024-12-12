藍白立委擬凍結「海鯤號」5.8億元預算 待海試通過後解凍

海鯤號潛艦明年啟動海測，將牽動後續艦量產計畫。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍計劃自明年至2038年編列為期14年、總金額2840億元預算，建造7艘國造潛艦後續艦，但考量國造潛艦原型艦「海鯤號」尚未海試，以及建造後續艦仍存在不確定因素，因此，國民黨立委陳永康、民眾黨立委林憶君醞釀提案，將凍結原型艦的造艦預算5億8千餘萬元，待海鯤號駛離高雄港並具體海試後，始得動支。

海軍原訂自2019年起至2025年執行攸關建造「海鯤號」潛艦的「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」預算，總計493億6170億9千元，不過，國防部考量魚雷籌獲進度等因素，因此已將全案延後至2029年才結案，明年預算額度為5億8495萬7千元。

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另外，海軍自明年起至2038年編列高達2840億8080萬元預算，進行「潛艦國造-第3階段後續艦籌建」，預計將採「2+3+2」方式分批籌獲。不過，由於海鯤號潛艦尚在進行泊港測試，預計明年4月啟動海測，是否順遂也將牽動後續艦的造艦規劃。

立法院外交及國防委員會即將審查國防部預算，陳永康、林憶君醞釀提案，將就「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」明年度5億8495萬7千元預算進行凍結。2位立委考量，由於海鯤號的泊港測試、缺改迄今未完成，也無法明確律定接續執行的海測各項裝備動態驗證期程，且此案已於今年7月修訂展延至2029年度，顯有時程風險及存在諸多不確定因素，因此主張凍結預算，直至海鯤號駛離高雄港並具體海試後，始得動支。

至於後續艦造艦預算是否刪減、凍結，據了解，在野黨內尚有不同意見有待收斂。

知情人士表示，以海鯤號開工至進行各項測試，大約需4年至4年半時間，若後續採「2+3+2」方式籌建，尚須考量現有設備能否容納、新造艦的缺改與優化、各艘潛艦後續維保期程，若自明年至2038年間，以14年完成建造7艘潛艦後續艦建造工作，仍存在風險，整體時程還有討論空間。

知情人士也說，潛艦海測實為相當複雜的任務，首先須考量高雄港外海的海波、海底地形、水溫等條件，其次也應考慮該處海域屬於眾多船隻往來之地，要秘而不宣地進行海上測試，難度與風險甚高，但若公布海測資訊，也可能要考慮有無其他國家欲前來刺探。另外，除了潛艦本身，包括海、空警戒、協測、搜救等多元兵力，也應通盤慎密考量。

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