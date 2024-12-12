無畏中共假訊息及認知戰 「憲兵節大會」期聚軍心作民眾靠山

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將在今日的憲兵節大會上，為戰備有功人員頒獎。（取自軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕中共日前在華東沿海一帶設立空域保留區、同時出動大量軍艦實施軍事演習，引發國軍大動作戒備。面對中共武力恫嚇，憲兵指揮部今（12）日辦理「憲兵節紀念大會」，期勉透過憲兵平時勤訓精練的作為，發揚忠貞軍風。

紀念大會中首先觀看憲兵歷史回顧影片，感念先烈誓死捍衛家園的決心，才能擁有今日的成就與榮譽。隨後，鄭指揮官頒獎表揚「年度情偵工作績效評比」、「心理衛生暨自殺防制工作績優單位」及「各項業務執行有功人員」等獎項，肯定獲獎官兵在各崗位上恪盡職責的努力付出，勉勵全體官兵「在其職、盡其責」，秉持旺盛企圖心與使命感，持恆充實本職學能。

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鄭指揮官致詞時指出，國軍面對的挑戰日益險峻，中共機、艦頻繁侵擾，運用「認知作戰」及散播「假訊息」等方式，企圖影響我軍士氣。對此，鄭指揮官表示，憲兵肩負衛戍中樞及特種警衛勤務重責，期勉每位官兵提高警覺，加強戰備整備並強化心防，成為「民眾之褓，軍伍之師」的鐵衛勁旅。

前憲兵副指揮官高甯松少將親臨大會現場，拿起毛筆揮毫提辭。（取自軍聞社）

此外，憲指部也舉辦揮毫活動，邀請前憲兵副指揮官高甯松少將、潘慶忠、潘美蘭及吳美雲等書畫名家共襄盛舉，展現渾厚的書畫功力，透由近距離體會深厚的藝文造詣，使官兵陶冶心性，厚植藝術涵養。

為彰顯先賢先烈以熱血奉獻國家的愛國志節，憲指部也舉行「熱血公益行，等您來憲愛」捐血活動，鼓勵官兵挽起衣袖捐血，以實際行動回饋社會，熱血傳達憲兵對社會的關懷，展現「軍民一家親」的精神。

憲兵官兵們用捐血的善舉，親身傳達憲兵對社會的關懷。（取自軍聞社）

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