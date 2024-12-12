美眾院通過國防授權法案 林憶君建議爭取「提康德羅加級」巡洋艦

民眾黨立委林憶君建議，我國作戰艦普遍老舊，國防部可向美方爭取「提康德羅加級巡洋艦」，補足下一代防空作戰艦完成之前的戰力空隙。 （美國海軍水面艦隊網站）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國聯邦眾議院昨（11）日通過2025財年（FY2025）國防授權法案，五角大廈最高可動用3億美元（約新台幣97億元）推進台灣安全合作倡議、透過提供軍備及關鍵作戰訓練，協助台灣抵禦侵略。對此，民眾黨立委林憶君建議，我國軍艦普遍老舊，建議國防部可向美方爭取「提康德羅加級」巡洋艦，以補新型防空作戰艦服役前的戰力空隙。

美國聯邦眾議院昨天通過2025財政年度國防授權法案（NDAA），內容包括五角大廈最高可動用3億美元（約新台幣97億元）推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，該法案待美國參議院通過、並由總統拜登簽署始得生效。

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林憶君今（12）日表示，美國總統當選人川普即將上任，國防部應該積極與其團隊接洽，表達我方目前做出的努力和需求，尤其是爭取擴大協助訓練與更先進的援台裝備。

林憶君指出，我國陸軍目前在美協訓人員為「連級」規模、人數落在150至250人之間，國防部應向美方爭取上述助台預算擴大協訓，達600至800人的「營級」規模。林億君補充，「聯兵營」為國軍能獨立負責特定區域作戰的完整戰力單位，將協訓規模擴至營級，才能有效提升陸軍整體戰力。

林憶君也說，中共軍艦近年侵擾我國周邊海域的頻率愈來愈高，但我國軍艦普遍老舊、落後。海軍現役24艘一級艦的平均艦齡為35.4年；解放軍海軍79艘主力戰艦的平均艦齡僅7.65年，若能向美方爭取4艘剛退役的「提康德羅加級」（Ticonderoga-class）巡洋艦，替換我國「基隆級」驅逐艦，海軍的整體防空戰力肯定會大幅進步。

林憶君認為，適逢提康德羅加級巡洋艦剛退役不久，國防部該盡早爭取，補足我國下一代防空作戰艦完成之前的戰力空隙，同時也要綜合考量作戰需求的重要性、可行性與急迫性，積極並主動向美方表達需求，增加國軍獲得滿足戰力需求與援助的機會。

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