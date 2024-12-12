獨家》中共機艦大規模擾台 拖船趁機「路過」被雲林艦驅離

中國拖船都趁機「路過」我12海浬水域，我海巡雲林艦（圖）氣炸強勢驅離。 （海巡網頁）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦持續襲擾我海空域，尤其船艦襲擾越來越逼近，根據國防部今（12）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，共偵獲34架次各式軍機擾台，其中22架次逾越海峽中線進入我西南空域；另有中國軍艦16艘次，在台海周邊活動。而下午竟連中國拖船都趁機「路過」我12海浬水域，我海巡雲林艦氣炸強勢驅離。

中國拖船都趁機「路過」我12海浬水域。 （「Taiwan adiz」提供）

根據軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，中國拖船「錦城號（jin chen譯音）」進入我西南12海浬海域，我海巡雲林艦人員立刻廣播要求對方離開，拖船人員也緊張的辯稱「路過」，遭我方警告「路過也不得進入」，對方才不斷強調速度比較慢，已經向外駛離。

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中國近日在「未宣布」軍演的情況下，出動大量機艦嘗試全面封控台灣，企圖將台海「內水化」。根據國防部今（12）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，至今日上午6時，過去24小時共偵獲34架次各式軍機擾台，其中22架次逾越海峽中線進入我西南空域；另有中國軍艦16艘次，在台海周邊活動。

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