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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共軍演危機結束！參謀總長梅家樹解除應變中心

2024/12/12 20:42

參謀總長梅家樹上將，期勉各級指揮官適應各種突發狀況及戰場環境。（國防部提供）參謀總長梅家樹上將，期勉各級指揮官適應各種突發狀況及戰場環境。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國解放軍本週在東海、台海、南海劃設為期3日的7處「空域保留區」，並連日持續大規模出動軍機、軍艦擾台。國防部表示，參謀總長梅家樹上將今日赴國防部應變中心，聽取台海週邊共軍動態報告與當前情勢，除通令解除各級應變中心開設，並指導全軍持續運用聯合情監偵手段，密切掌握共軍動向，守護國土安全。解除應變中心，也代表中共軍演危機告一段落。

會議中，梅家樹首先慰勉應變中心人員辛勞，肯定官兵戮力戰備的表現，並提醒大家時刻保持戒備，以應對各種突發狀況，善盡國軍職責，共同維護區域和平穩定。

梅家樹表示，此次因應敵情，結合狀況執行實戰演練，為國軍應盡的責任。官兵在建立能力、堅定決心的前提下，展示了捍衛國家安全的信心；同時配合應變中心的開設，磨練各級指揮官充分掌握運作機制，更有效率地指揮部隊，累積重要可貴的戰力成果。

梅家樹強調，共軍對台灣及區域的威脅複雜多變，各級指揮官需因應敵情，調整作戰概念，方能適應各種突發狀況及戰場環境。唯有國軍強化建軍備戰，不斷成長戰力，才能結盟理念相近國家嚇阻戰爭，維護國土主權與民主自由的價值。

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