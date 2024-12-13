軍武新知》強化部隊電磁頻譜優勢 美陸軍人攜式電戰系統展開測評

美國陸軍日期表示，為強化地面旅級部隊以下的電戰反制能力，現已將「旅級戰鬥隊地面層級人攜式電戰系統」（TLS-BCT Manpack）交付部隊實測，目標在2029年前普及到各基層部隊。強化制電磁權優勢。（美國陸軍「情報、電戰暨感測」專案執行辦公室官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍「情報、電戰暨感測」專案執行辦公室（PEO IEW&S）日前宣布，為強化旅以下層級的不對稱作戰優勢，其採購的「旅級戰鬥隊地面層級電戰系統」現已交付部隊實測。該系統賦予單兵執行主動式電戰的能力，隨著部隊接收相關裝備使用，美軍也目標在2029年前讓該裝備普及到各基層部隊， 大幅深化地面作戰的制電磁權效能。

「情報、電戰暨感測」專案執行辦公室官方新聞稿指出，隨著現代武器科技日益精密，美陸軍也正重建電戰部隊（the Electtonic Warfare Corps），作為全領域作戰架構下的反制手段，而去年起接收、並交部隊測試的「旅級戰鬥隊地面層級人攜式電戰系統」（TLS-BCT Manpack），能有效提升旅以下部隊官兵在電磁頻譜（EMS）方面掌握主動權，進而提升整體的不對稱作戰優勢。

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美國陸軍現行旅級（含）以上部隊採用的電戰裝備為車載型式，能與單兵人攜式電戰裝備（TLS-BCT Manpack）互補，強化電戰效能。（洛克希德．馬丁官網）

根據規劃，美軍現為各層級部隊研發對應的電戰裝備，如陸軍師、軍團和多域特遣隊（MDTF）適用的「旅以上地面層級電戰系統」（TLS-EAB）、部署於「史崔克」裝甲戰鬥車的「旅級戰鬥隊地面層級電戰系統」（TLS-BCT），以及沿襲前者技術並緊緻化的人攜式電戰系統。陸軍去（2023）年夏季接收該系統後，現已陸續配賦部隊並展開實測，預計自今（2024）年至2029年全面普及到各基層部隊。

「情報、電戰暨感測」專案執行辦公室表示，該系統能執行射頻測量（RF surveying）、訊號偵蒐暨導向，以及提供部隊防護的電磁頻譜攻擊（Electromagnetic attack）；同時具備電磁頻譜視覺化能力（EMS visualization）等，提升部隊電戰優勢與作戰決策效能。

圖為陸軍旅級戰鬥隊採用的車載式電戰系統，正式名稱為「旅級戰鬥隊地面層級電戰系統」（TLS-BCT）。（洛克希德．馬丁官網）該系統能執行射頻測量、訊號偵蒐暨導向，以及電磁頻譜攻擊等能力；同時具備電磁頻譜視覺化（EMS visualization）等，提升部隊電戰優勢與作戰決策效能。（美軍DVIDS網站）

美國《國防新聞》（Defense News）指出，陸軍現已將首批人攜式電戰系統交付三支部隊測試，分別為駐夏威夷的第25步兵師第2輕裝旅級戰鬥隊、紐約德拉姆堡（Fort Drum）的第10山地師第2旅，以及駐肯塔基州的第101空降師第2旅；其中，第10山地師所屬旅明年將赴海外輪駐，該裝備有望隨行，在現實環境中測試以持續精進。

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