講武堂》馬治生：台灣無論誰政黨執政 都要面對的中共軍事威脅

海巡艦艇採一對一併航方式，全程監控中國海警船。（記者邱俊福翻攝）

馬治生（軍事機關退休人員）

馬英九在2008年就任總統後，當時中共中央就擬定黨政軍全面推動對台交流政策，欲藉促進兩岸融合邁向統一，因此在馬第一任期和胡錦濤第二任期內，兩岸開啟所謂大交流時期。2012馬英九連任、習近平成為中共領導人後，延續大交流氛圍，兩岸簽署「ECFA」，中共片面以惠台措施拉攏台灣民心，為兩岸政治協商實現統一提供條件。

然而馬政府過度親中的大陸政策，引發台灣社會反彈，2014年太陽花學運，台灣青年學子不再忍受馬的親中，更不願接受台灣要跟接受中共統治的安排，最終走上街頭癱瘓立法權運作，阻止台灣進一步向北京靠攏。

請繼續往下閱讀...

這是馬政府任內在台灣內部所發生的歷史事實。在兩岸關係上，當時兩岸包括執政當局、學者專家、國際智庫，都指出兩岸關係在習近平擔任中共最高領導人後，兩岸交流將步入深水區，以習近平為首的中共中央也多次要求兩岸展開以追求國家統一為目的的政治協商，馬政府面對對岸步步進逼、國內民意反彈的雙重壓力下，自陷內外交迫的政治困局，這都是在馬政府第二任期內發生的事，歷歷在目。

在軍事面向，不要忘了，共軍戰機開始侵擾我國ADIZ，就是始於馬政府第二任期內。當時共機不但開始侵擾我國ADIZ西南空域，其轟6還出現好幾次繞台飛行，攜掛導彈到台灣東部外海，嚴重威脅對台灣本島。在海上，共艦更是逐步逼近台海周邊海域。另外，中國在南海奪占黃岩島，並在該海域眾多島礁人工填島、擴張軍事範圍，干擾台灣船艦執行南沙運補。

近年中共屢以台獨分裂和外力干涉為藉口，對台發動大型軍演，看似針對民進黨政府，其實是中共在習近平追求民族偉大復興戰略目標下推動軍事擴張的必然結果。共軍不止在台海周邊發動圍台軍演，更在南海舉行多次針對美菲軍事同盟的大規模海空聯合軍演、在日本本土周邊海空域，同俄羅斯聯手實施了多次聯合戰備警巡，除了頻繁侵擾日本防空識別區外，更出現共軍機艦數度侵入日本12浬領海領空情事。這些對日本、菲律賓海空域的侵擾舉動，和對台灣的軍事壓迫舉動，是同時並進的。

12月上旬出現大批共軍機艦在東海、台海、南海、西太平洋海區出沒，是共軍歷年來在12月份活動所罕見。這次共軍機艦廣佈第一島鏈周邊的舉動，並非僅對台灣形成威脅，也對日本、菲律賓等區域內國家構成沈重軍事壓力。共軍值此海象條件不佳的時節，派出眾多機艦在此等海區活動，除了持續其軍事擴張外，也意在對即將上任的川普政府展現實力，增加未來中美協商的籌碼。

這是中美大國博弈的一環，更是台灣不管是哪個政黨執政，都要面對的中共軍事威脅。在野黨派政客無需混淆民眾視聽！即便共軍未宣布「聯合利劍-2024C」圍台軍演，共軍機艦依然每日侵擾威脅台灣國防安全，台灣民眾更不能因共軍未宣布軍演，而卸下心防！

中共在浙江、福建一帶開設7處共綿延千餘公里的空域保留區，紅框則為中共東海防空識別區，圖的右上角則標註美軍「喬治．華盛頓號」航空母艦上月演訓位置。（整理自美國聯邦航空局、中國SCSPI官方X帳號、中國政府官方資訊；記者涂鉅旻製圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法