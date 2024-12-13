講武堂》黃宗鼎：戕害台灣生存與島鏈現狀：灰帶行動已難詮釋中國威脅

我國海巡署艦艇「台東艦」、「南投艦」日前於綠島外海，以一對一方式監控中國2901海警船。（本報資料照，海巡署提供）

黃宗鼎（中共政軍與作戰概念研究所 副研究員）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

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近90艘中國海軍與海警船艦正部署在台灣海峽、日本南部島嶼附近，以及東海、南海一帶。據國防部表示，解放軍在台灣東面和太平洋第一島鏈周邊，對台灣圍堵成「兩道牆」。儘管美方官員表示，解放軍活動規模與過去的大型演習一致，惟筆者認為，在北京於第一島鏈外側試圖以大兵力封控台灣、拒止外軍之情況下，關於解放軍威脅之問題，自無法再從演習分析角度作論，尤其解放軍已實質戕害台灣生存權與島鏈現狀，其行徑顯然不容吾人再以灰帶行動定義之。

生存威脅跳脫灰帶

由於北京從頭到尾便否定中華民國之存在，故其對我方實施之灰帶行動，從來就與其在第一島鏈內對美澳加等外軍之攔阻、在釣魚台海域對日艦之挑戰、在南沙、中沙海域對菲船之壓迫俱不相同，但由於以往中國相關海空威脅行徑係以第一島鏈內緣為活動範圍，故國內官學界自然著眼於該等行徑之模式特徵來加以分析，而今中國派遣大批軍艦及海警船在台灣東面海域，即戰時我國物資保障渠道及外軍應援地帶公然盤據，此不僅是對台灣社會再明確不過的敵意行為，更是具體戕害我國生存權之行徑。職是之故，從我國立場及利害來看，今後吾人面對中國對台海空之威脅，相關討論似應務實跳脫灰帶行動之層面，進而正視該等威脅具體戕害台灣生存權之問題。

島鏈現狀亦受戕害

為對付中國在第一島鏈沿線的常態性戰巡，拜登政府在這兩年力推島鏈國家與友盟之間的「多邊化聯演」，俾成就「島鏈利刃化」。而此次解放軍大舉突穿第一島鏈，其不僅威脅台海現狀，也改變了島鏈的安全現狀，從大局來看，乃是對美國「島鏈利刃化」政策的總反制。中國突穿島鏈亦有跡可循，如2024年5月初，解放軍055型驅逐艦「大連」號被發現通過南海東南方咽喉點的西布圖通道（Sibutu Passage）；10月，遼寧號航艦戰鬥群又由菲律賓海轉入西里伯斯海（Celebes Sea）。諷刺的是，中國以大兵力改變島鏈現狀，卻也證明台灣確為印太安全網絡之核心。從2020年9月否定台海中線、2022年6月否定台海國際水域性質、2023年8月公告具ADIZ性質的「第十段線」，再到2024年2月否定金馬禁限制水域，中國不斷測試國際社會對於其壓迫台灣生存權之底線。今天第一島鏈突遭「斷鏈」，說明中國壓迫台灣之際所欲衝撞者，原不僅止於台海現狀，還包含了印太安全架構。

台海現狀已然顛覆

圖為解放軍海軍今（2024）年10月出動遼寧艦、山東艦，首度聯合編隊實施「遠海實戰化訓練」。（新華社）

此前，筆者針對今年兩次「聯合利劍」演習發表評論，指出該等軍演不斷深化「現狀維持困境」，而遭逢此困境的水域，已由台灣海峽擴及台灣東部、南部外海。惟七十多年前的台海現狀與今日相比，根本就是天壤之別。1950年代初期，台灣軍隊在第七艦隊督導之下，曾與美軍就台海及中國大陸沿海，實施所謂「中美海空巡邏計畫」。台灣軍方係由海軍負責巡弋，主要警戒範圍為緊貼台灣本島暨離島之環狀水域，以及大陳以北至漳州東山沿海地帶（較美軍更近大陸）；至於美軍，其一面在金、馬之間面台灣一側實施海上巡弋，一面在杭州灣口至南澳、汕頭向外之台海一側實施空中巡弋，可說是於台灣西翼建立警戒區。此一台美警戒範圍北自杭州灣外海，南至汕頭沿海，等於涵蓋了當前解放軍在浙江、福建以東一帶空域開設的7處保留區，此在在說明七十多年前後台海現狀不單改變，且全然被顛覆之事實。

美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）已表明，應對與中國的衝突，美軍仍需維持空中和海上優勢。同樣地，欲修正台海乃至於第一島鏈遭到破壞的現狀，美軍主導的強力偵巡可謂有效解方，相對地，倘若中國戕害台灣生存之舉未能有效壓制，解放軍勢將繼續以灰帶行動為掩護，最終顛覆整體印太安全的現狀。

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