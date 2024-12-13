台海局勢動盪 印太戰略智庫：台海緊張度上升0.2

印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，近期台灣海峽局勢產生影響，加上韓國局勢改變及台灣在野黨主導的立法院之攻防。以人體溫度為參考值，來評估台海安全指數之溫度，比上個月上升了0.2度，達到37.4度。（路透社檔案照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕「印太戰略智庫」近日發表2024年12月的《台海情勢報告書》，執行長矢板明夫表示，2024年11月中旬至12月上旬，圍繞台灣海峽周圍的國際環境、中國國內以及台灣內部均發生了變化，對台灣海峽局勢產生一定影響。加上韓國局勢改變及台灣在野黨主導的立法院之攻防，增加台灣海峽周遭的流動性和不透明性。以人體溫度為參考值，來評估台海安全指數之溫度，比上個月上升了0.2度，達到37.4度。

12月3日，韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴，但在野黨主導的國會否決後隨即解嚴，此舉導致尹錫悅政治影響力大幅削弱。尹錫悅執政期間修復日韓關係，與美國在外交和安全上合作密切，對中國與北韓採取強硬態度。然而，韓媒預測在重新選舉中，共同民主黨左派代表李在明可能勝出。

請繼續往下閱讀...

李在明被視為親中、親北韓，在台海問題上主張不介入，若當選，韓國或成自由民主陣營的潰口，並可能惡化日韓關係，對台海安全構成挑戰。

在台灣，立法院在野黨對軍備提升態度消極，阻擋潛艦國造預算，並計劃限制20歲以下青年參與國防。若實現，或削弱國際社會對台灣的信心。同時也會讓對岸的習近平政權認為有機可乘。中國於12月中旬在台灣東側集結近百艘軍艦進行軍演，進一步升高台海緊張。

上個月也出現一些對緩和台海局勢有幫助的現象，中國解放軍內部近期動盪不安。11月28日，中央軍委政治工作部主任苗華因違紀被調查，或引發「清除流毒」運動。福建幫主戰派將領如果受牽連，必會打壓解放軍將領士氣。

此外，台灣總統賴清德11月底訪問帛琉及美國關島，並與美國政要通話，展示台美良好互動。隨著川普將於2025年1月20日就任美國總統，此舉向國際社會傳遞台灣的善意，為台海安全提供積極意義。

綜合以上論述，「印太戰略智庫」認為，韓國局勢的變化以及在野黨主導的台灣立法院的攻防，增加了台灣海峽周遭的流動性和不透明性。評估台灣海峽情勢的溫度比上個月上升了0.2度，達到37.4度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法