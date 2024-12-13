中共「軍事行動」解除 自衛隊入夜起偵獲6共艦穿第一島鏈北返

日本防衛省統合幕僚監部12日晚間發布共艦動態表示，在當日深夜、上午先後偵獲6艘共艦穿越西南群島水域，其中4艘052D、054A型艦曾在月初分別穿越九州、宮古海峽，間接印證共軍在一、二島鏈間活躍的事實。（取自日本防衛省統合幕僚監部；本報合成）

〔記者陳治程／綜合報導〕中共本周在江浙、福建沿海劃設7處空域保留區，遭國軍先行公開並加強戒備，國防部隔（10）日更透露大量共艦已在東部外海及一、二島鏈間活躍，意圖將「台海內海化」；儘管部分人士對演訓的說法存疑，但據日本防衛省統合幕僚監部指出，昨（12）日深夜至清晨，先後有6艘共艦穿越宮古水道返回東海，間接印證其曾在西太平洋水域活躍的事實。

據統合幕僚監部昨（12）傍晚發布的報告顯示，當日深夜先是偵獲056A型「聊城號」、「孝感號」兩艘飛彈巡邏艦（舷號608、615）穿越宮古海峽返回東海；上午再偵獲052D型「蘇州號」、「紹興號」飛彈驅逐艦（舷號132、134），以及054A型「舟山號」、「徐州號」巡防艦（舷號529、530）行經同一水道北行。對此，日方則派出海上自衛隊第46掃雷中隊與第5航空隊所屬軍機、艦，進行跟監並蒐集相關情報。

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日方昨日上午0時至9時間在宮古海峽偵獲的6艘共軍軍艦通過，包含052D、054A與056A三型主力軍艦。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

統合幕僚監部強調，上述除「徐州號」外的052D、054A型共三艘船，曾在本（12）月5日穿越九州南部外海，「徐州號」則是在7日取道宮古海峽往東南方向航行，並在昨日上午會合後從該水道返回東海。

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將日前於例行記者會上證實，共軍近期在一、二島鏈間部署的艦艇數字「的確非常驚人」，並強調國軍不能等情況真的發生了再做應對；國防部今（13）日中午亦發布《有備無患》影片，揭露海軍、海巡軍艦和無人機出動，全程監控054A型「湘潭號」、052D「桂林號」、「開封號」，以及053H3型「襄陽號」、「懷化號」共5艘共艦的現場畫面，公開國軍的應處作為。

針對共軍是否軍演，中國國防部發言人吳謙今（13）日表示，無論解放軍演習與否，在「打獨促統」方面「不會缺席、不會手軟」，任何「倚外謀獨」、「以武謀獨」行徑都必遭嚴懲，注定失敗。

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