《有備無患》，不怕來亂！ 國防部發布新片強調「與時調整戰備」

國防部於昨（12）日晚間宣布解除了應變中心，同時緊接著發布《有備無患》短片，強調國軍會依所偵獲到周圍現況，調整戰備應對方式，以實際演練做好準備。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中共自9日起即派出大量軍艦及海警船於東南沿海活動，並開設空域保留區，即便未公開言明「軍演」，但軍事行動的威脅仍不容馬虎。國防部於昨（12）日晚間宣布解除了應變中心，同時緊接著發布《有備無患》短片，強調國軍會依所偵獲到周圍現況，調整戰備應對方式，以實際演練做好準備，就不怕敵情威脅來亂。

每當中共解放軍有大規模動作，國防部都會發布文宣短片進行反制，並堅定立場，而此次同樣也針對敵情狀況改變，由《軍聞社》製作《有備無患》短片，重申國軍仍依狀況有準備，並會依據敵情動態，結合情報偵蒐，調整、執行實戰演練，請民眾放心。而影片中所取材的畫面，即為國軍近日戮力備戰操演實況，部隊依天候等條件因素，於戰術位置實施演練。

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國防部強調，共軍對臺灣及區域的威脅，自2022年以來即不斷演變，從「威懾臺灣」到「衝擊第一島鏈」；此次進行大規模水面兵力集結，就是實證。並表示，中國的長期目標，是威懾區域各方，破壞以規則為基礎的國際秩序，國軍強化建軍備戰，不斷成長戰力，才能結盟理念相近國家，嚇阻衝突。

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