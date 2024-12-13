中國國防部首回應軍演：依自身需要和鬥爭形勢自主決定

中共於總統賴清德出訪結束後、美國川普政府上台前夕，共軍在台灣周邊進行大規模行動。中國國防部發言人吳謙今天首度回應軍演表示，「兵無常勢、水無常形」，是否舉行演習、何時舉行演習、是由共軍根據「自身需要和鬥爭形勢」自主決定。 （圖片擷取自中國國防部）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中共於總統賴清德出訪結束後、美國川普政府上台前夕，共軍在台灣周邊進行大規模行動。中國國防部發言人吳謙今天首度回應軍演表示，「兵無常勢、水無常形」，是否舉行演習、何時舉行演習、是由共軍根據「自身需要和鬥爭形勢」自主決定。

中國國防部發言人吳謙今天在其官網以文字回應記者提問，針對共軍是否有對賴清德出訪軍演，吳謙聲稱，「維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益，維護兩岸同胞共同利益」，是共軍的「神聖職責」。

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他說，「兵無常勢、水無常形」，是否舉行演習、何時舉行演習、是由共軍根據「自身需要和鬥爭形勢」自主決定。

吳謙表示，無論是否舉行演習，共軍在「打獨促統」方面，「不會缺席、不會手軟」。任何「倚外謀獨」、「以武謀獨」行徑都必遭嚴懲，注定失敗。

此外，日本首相石破茂日前表示，中共航空母艦在接近日本領海海域航行，艦載機在太平洋進行上千次起降訓練，日方基於國家安全保障戰略，將大幅強化防衛力量聲稱。吳謙對此表示，日方渲染炒作中國軍事威脅，不過是為掩飾其擺脫和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的慣用技倆。

吳謙稱，中日兩國外交、防務部門，事實上一直就海空安全問題，保持著溝通。日方「完全沒必要風聲鶴唳、草木皆兵」。日方公布這些數據，恰恰證明日方長期以來對中方艦機「近距離跟蹤、監視、干擾，危害中方艦機安全」，極易引發海空安全問題。

但吳謙又說，中方願繼續與日方就妥善處理海空突發情況，保持溝通，也希望日方與中方「相向而行，顧大局、走正道」，共同維護海空局勢穩定和中日關係大局。

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