印尼海軍首射「飛魚」反艦飛彈攻陸 命中瞬間畫面驚人

印尼海軍昨（12）日宣布，他們首次從海軍護衛艦「瑪塔迪娜塔號」（Raden Eddy Martadinata, REM-331）上，向66公里外的陸地發射MBDA「飛魚」（Exocet）反艦飛彈，並在目標區產生驚人的爆炸。（圖片擷取自印尼海軍）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕反艦飛彈攻陸是海軍對地打擊的一種延伸做法，能讓艦艇擁有更多元的作戰彈性。印尼海軍昨（12）日便宣布，他們首度運用MM40「飛魚」（Exocet）反艦飛彈，從海軍護衛艦「瑪塔迪娜塔號」（REM-331）發射並命中66公里外的陸上靶標，飛彈也在目標區產生驚人的爆炸火光。

印尼海軍（TNI AL）昨（12）日新聞稿指出，「瑪塔迪娜塔號」護衛艦10日在今（2024）年度的聯合海上作戰演習（Latopslagab）的特種武器射擊中，首度發射「飛魚」三型（Block 3）反艦飛彈，命中66.6公里外禿頭島（Pulau Gundul）上的目標區、命中紅心；而與該艦同艦隊的另艘軍艦，亦向目標區發射艦載的RM-70多管火箭。

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監視畫面顯示，「飛魚」三型反艦飛彈精準命中禿頭島的紅色目標區，飛彈在命中瞬間大力的撞入土中，接著爆炸並產生巨大的塵土！（圖片擷取自印尼海軍）

印尼海軍表示，Latopslagab演習是印尼海軍艦隊週年紀念的重要活動之一，人員規模約2000名，並派出1艘潛艦、11艘水面艦、1架CN-235運輸機、4架AS565 MBe直升機，以及ScanEagle、Camcopter S-100無人機。而本次的實彈射擊，是在印尼海軍參謀長親自下令後完成。

監視畫面顯示，「飛魚」三型反艦飛彈精準命中禿頭島的紅色目標區，飛彈在命中瞬間大力撞入土中，接著爆炸並產生巨大塵土！印尼海軍參謀長作戰助理Yayan Sofiyan少將表示，該演習是海軍參謀長旨在驗證測試各型飛彈的打擊能力，發射前由勘測組率先進行目標勘測，接著完成飛彈發射所需資料輸入後，才能使飛彈完美命中目標。

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