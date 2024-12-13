20年來罕見...美陸軍4星上將遭「拔官」 因涉嫌遊說、干預下屬晉任

美國陸軍裝備司令部4星上將查爾斯·漢密爾頓（Charles Hamilton）罕見遭到「解雇」，起因為被指控不當干涉一名下屬的晉任評議，試圖遊說被認為「不適任指揮」的中校接任指揮職。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國陸軍裝備司令部4星上將查爾斯·漢密爾頓（Charles Hamilton）罕見遭到「解雇」，起因為被指控不當干涉一名下屬的晉任評議，試圖遊說被認為「不適任指揮」的中校接任指揮職，儘管漢密爾頓堅稱他沒有不當幹預晉升過程。這也是近20年來首次有陸軍4星將軍被停職並徹底解除指揮權。

這起事件由軍聞網站《Military.com》率先披露，報導指出，美國陸軍最高文職首長的陸軍部長沃穆斯（Christine Wormuth）於10日時，解除了前陸軍裝備司令部司令查爾斯·漢密爾頓將軍的指揮權，這是根據今年3月一項針對陸軍檢察長的調查報告，所引發的後續調查，該報告詳細說明了他是如何試圖幹預下級軍官的晉任。

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報導表示，總檢察長的調查，也證實了漢密爾頓精心策劃的一場複雜遊說活動，他花了大約一個月的時間為旗下一位中校遊說，儘管她在新的晉升委員會上表現不佳。而這名中校是在漢密爾頓手下工作、與之關係友好，且正在尋求營級指揮官之職位；然而，她卻在大約800名指揮官候選人中，審查得分竟是墊底的1%，被認定為是「無效」領導者，而在審查未過後，漢密爾頓又繼續努力遊說讓她重回名單。

綜合外媒說明，漢密爾頓和前下屬都是黑人，他表示這是指導該軍官的一個因素。漢密爾頓認為，陸軍新的營級晉升方法未能考慮到系統性偏見、歧視和公開種族主義，這可能對未來軍官產生的心理影響；同時，這名中校在之前的一些任務中，受到了惡劣的待遇，這可能已影響了她的評估。不過，陸軍仍然針對漢密爾頓的不當行為進行了調查。

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