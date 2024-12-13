就在中共「軍事行動」後 美軍P-8A反潛機今第四度飛過台海

美國海軍的P-8A反潛巡邏機，隸屬第46巡邏機中隊（VP 46）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕我國國防部稍早表示，美國海軍一架P-8A反潛機今（13）日上午由南往北飛越台灣海峽，而該機在穿越台海空域期間，全程由國軍掌握周遭海、空域動態，狀況正常。本次為美軍同型機今（2024）年第四度穿越台海，且時值中共沿海「空域保留區」解除後不久，其航越行動引發關注。

在此前，美軍的P-8A反潛機今年分別於4月17日、9月17日和11月26日穿越台灣海峽，今日該型機已是第四度航經台海；美軍第七艦隊先前飛越台海時曾表示，此航路係美軍依循國際法規範，在法律允許區域內實踐飛航自由及合法的軍事行動，並展現維護自由、開放印太的承諾。

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P-8A為美國波音公司基於737-800客機研改成的新一代反潛機，為P-3C的後繼機種。P-8A全機身共有6個外置、5個內置武器掛載點，可攜掛AGM-65「小牛」空對地飛彈、AGM-84「魚叉」反艦飛彈、水雷及炸彈等武器，亦可攜帶聲納浮標，反潛戰力不俗。

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