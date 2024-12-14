首見！AH-1W眼鏡蛇、OH-58D戰搜直升機降落高雄哈瑪星

首見！眼鏡蛇（左）、戰搜直升機（右）降落哈瑪星鐵道文化園區。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市鼓山區哈瑪星鐵道園區今（14）日清晨首次迎來1架眼鏡蛇戰鬥直升機及1架戰搜直升機降落，但軍事迷感嘆遺憾說：「可惜，最帥、更棒的阿帕契沒有來！」

眼鏡蛇直升機（右）與高雄輕軌（左）相互輝映。（記者洪定宏攝）

讓媒體傻眼的是，明明是高市文化局動漫祭的活動，卻疑似刻意搞神秘，事先沒有發採訪通知，只在活動粉專公布；陸軍航特部官兵也很尷尬，因為是配合市府活動，無法接受訪問。

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戰搜直升機降落哈瑪星鐵道文化園區。（記者洪定宏攝）

今天清晨大約6點45分，高雄市鹽埕區天空傳出轟隆隆巨響，駁二藝術特區晨運民眾及觀光客循聲抬頭查看，原來是2架直升機一前一後朝高雄港方向飛行。

大約在棧貳庫上空迴轉，AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，先後緩慢降落在哈瑪星鐵道園區，吸引上百名軍事迷、遊客及少數媒體拍照；現場另展示雲豹八輪裝甲車。

現場文化局人員忙於準備活動，航特部未授權發言，媒體只能從粉專資訊得知直升機展示時間為今（14）日及明（15）日，2天都在上午7點至7點半降落、下午3點半至4點起飛。

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