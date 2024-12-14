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日本空自在美實彈射擊「愛國者」飛彈 美日聯合模擬戰鬥場景

2024/12/14 12:00

日本航空自衛隊（JASDF）昨（13）日表示，其防空部隊及陸上自衛隊部隊近日共同赴美執行聯合火力演訓，並與美軍防空部隊共同完成「愛國者」飛彈的實彈射擊。（圖片擷取自航空自衛隊的X帳號）日本航空自衛隊（JASDF）昨（13）日表示，其防空部隊及陸上自衛隊部隊近日共同赴美執行聯合火力演訓，並與美軍防空部隊共同完成「愛國者」飛彈的實彈射擊。（圖片擷取自航空自衛隊的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在國內射擊愛國者飛彈並不是什麼新鮮事，但整組人員跑到美國射擊倒是不太常見的合作。日本航空自衛隊（JASDF）昨（13）日在其社群媒體上指出，其防空部隊及陸上自衛隊部隊近日共同赴美執行聯合火力演訓，並與美軍防空部隊共同完成愛國者飛彈的實彈射擊，模擬在作戰場景下，兩國共同完成聯合作戰任務。

據日本航空自衛隊的消息表示，航空自衛隊與美國防空部隊進行了防空飛彈實彈射擊訓練，除了與陸上自衛隊進行訓練外，他們還與美國陸軍進行了聯合火力訓練，以提高美日兩國的聯合響應能力，並強調互通性在應對共同安全挑戰的重要性。

演習的特色是「愛國者」實彈射擊和協調演習，旨在模擬潛在的戰鬥場景；透過結合陸基、空基的相關防禦系統，展示了全面的飛彈防禦作為。（圖片擷取自航空自衛隊的X帳號）演習的特色是「愛國者」實彈射擊和協調演習，旨在模擬潛在的戰鬥場景；透過結合陸基、空基的相關防禦系統，展示了全面的飛彈防禦作為。（圖片擷取自航空自衛隊的X帳號）

此次訓練為日本航空自衛隊的「愛國者」防空部隊，提供了在現實場景中測試其準備的機會，而從自衛隊釋出的照片可見，此次射擊的應是「愛國者2型」（PAC-2）飛彈。日本自衛隊自1985年開始接裝，1994年於那霸完成首個部署；未來，隨著彈道飛彈防禦（BMD）系統的發展，自衛隊將持續改進「愛國者」飛彈的能力和「愛國者3型」（PAC-3）飛彈的採購。

軍聞網站《Defence Blog》分析，演習的特色是「愛國者」實彈射擊和協調演習，旨在模擬潛在的戰鬥場景；透過結合陸基、空基的相關防禦系統，展示了全面的飛彈防禦作為。另外，此次赴美培訓還置重點於通訊協定和戰術集成，這是現代多域作戰的重要組成部分。

自衛隊與美國陸軍進行了聯合火力訓練，以提高美日兩國的聯合響應能力，並強調互通性在應對共同安全挑戰的重要性。（圖片擷取自航空自衛隊的X帳號）自衛隊與美國陸軍進行了聯合火力訓練，以提高美日兩國的聯合響應能力，並強調互通性在應對共同安全挑戰的重要性。（圖片擷取自航空自衛隊的X帳號）

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