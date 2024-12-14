Reshef級新護衛艦6年建5艘 以色列海軍砸下252億元啟動採購

以色列國防部12日宣布，以國海軍斥資28億新謝克爾（約252億新台幣），與以色列造船廠簽約，訂購5艘全新的「羅謝夫級」（Reshef）護衛艦。（圖片擷取自以色列國防部的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管以哈戰爭膠著未見盡頭，但以色列國防軍（IDF）仍不忘持續砸錢更新更好的裝備。據以色列國防部12日宣布，以國海軍斥資28億新謝克爾（約252億新台幣），與以色列造船廠（israel shipyards）簽約，訂購5艘全新的「羅謝夫級」（Reshef）護衛艦，並規劃於6年內交付，以替代服役40年的「Nirit」級護衛艦。

以色列國防部（IMOD）在其國際社群媒體上表示，他們簽署了一項具有里程碑意義的協議，將從以色列造船廠採購5艘先進的「羅謝夫級」飛彈護衛艦，這項採購計畫價值約為28億新謝克爾（約7.8億美元、252億新台幣）。該協議由國防部長艾亞爾·扎米爾（Eyal Zamir）代表在特拉耶夫總部舉行的小儀式上簽署，海軍司令薩拉馬（David Salama）以及以色列造船廠執行長等人皆出席了儀式。

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這是近年來簽署的最大的「藍白」採購協議之一，也是國防部增強生產獨立性政策的一部分。該艦規劃將由以色列造船廠在當地建造，但一些船體模組將由美國造船廠在海外製造。（圖片擷取自以色列國防部的Ｘ帳號）

這是近年來簽署的最大的「藍白」（Blue and White）採購協議之一，也是國防部增強生產獨立性政策的一部分；此筆軍購案亦得到了國會高級採購委員會和國防預算聯合委員會的批准。這艘船規劃將由以色列造船廠在當地建造，但一些船體模組將由美國造船廠在海外製造。

「羅謝夫級」護衛艦是與以國海軍合作開發的多任務艦艇，它採用了以色列國內最先進的武器系統，這些尖端技術，將為以色列國防軍提供卓越的海上優勢，並取代服役了40年的「Nirit級」護衛艦。據國防部協議，以色列造船廠將在大約6年內向海軍製造和交付5艘「雷謝夫」艦艇，並可以選擇在未來生產更多船隻。

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