陸軍編列363萬文物史政預算 沈伯洋因這一原因提案凍結20％

陸軍司令部明年度史政作業中辦理隊史館文物史料陳展維護等計需363萬元，民進黨立委沈伯洋對此提案凍結20%，待提出報告後始得動支。理由是烏坵有一部隊，訓練後至金門防衛，於戰爭期間戰死825員，卻僅有12員入祠，要求國防部說明軍史調查結果，已尚未入祠者之後續處置方案。 （資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院外交國防委員會18日丶19日將實質審查國防部114年度機關公開、機密預算。其中，陸軍司令部明年度史政作業中，辦理隊史館文物史料陳展維護等計需363萬元，民進黨立委沈伯洋對此提案凍結20%，待提出報告後始得動支。理由是烏坵有一支部隊，訓練後派至金門擔任戰備防衛，於戰爭期間戰死825員，卻僅有12員入祠，要求國防部說明軍史調查結果，已尚未入祠者之後續處置方案。

立法院外交及國防委員會各立委已與國防部針對預算進行溝通，各辦公室凍結、刪減預算提案單已經由委員會彙整，送至各立委辦公室，待下周三、四實質審查國防部預算。其中明年度國防部所屬預算案「陸軍司令部」的「軍事行政」項下「史政作業」中「業務費」之「一般事務費」，需辦理隊史館文物史料陳展維護、年度國防、軍事一切活動之相關軍事史籍（沿革史、年建、大事紀要、要案紀實、忠勇忠勳忠烈傳記）編印、講習手冊印製、活動相本及老舊隊史館整修設置等作業所需一般事務費，計需363萬元。

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立委沈伯洋則對此提案凍結20%，其案由係因國共戰爭時金門烏坵有一訓練基地，訓練一批部隊後送到金門海灘前線防守，戰爭期間該部隊有825員作戰亡故。前已完成12員入祠，尚有813員未入祠。請國防部說明相關軍史調查結果，以及此案尚未入祠之亡故軍人後續處置方案。

沈伯洋要求，凍結該項預算20%，待國防部所屬於3個月內向立院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

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