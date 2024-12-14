復仇者飛彈車捍衛花東領空 劉暐欣中將視導防空連立即戰備

目前花東地區的陸軍部隊野戰防空，由於新的「陸劍二」尚未接裝部署至東部，因此仍由「復仇者」飛彈車（如圖）擔綱主力。（資料照／陸軍提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕中共本週執行「未命名」的大規模軍事行動，觸動國軍戰備警鈴，軍方也啟動「立即戰備」、就實際守備位置待命；而花東地區除戰車部隊外，花防部防空連因尚未接裝陸劍二，因此由復仇者飛彈車出動戰備。花防部指揮官劉暐欣中將在昨（13）日也特地前往營外守備位置慰勉部隊，他表示「迅速整置，精準接戰」是野戰防空連的重要戰力。

目前花東地區的防空火力，除空軍防空暨飛彈指揮部的「天弓」飛彈及「愛國者」飛彈外，陸軍部隊的野戰防空，由於新的「陸劍二」尚未接裝部署至東部，因此仍由「復仇者」飛彈車擔綱主力。該車的主要火力來自於近程的FIM-92刺針飛彈，透過多連裝的方式結合車載，提高部署機動性，特別是在此次中共軍事行動中，車載的野戰防空系統能迅速前進部署，執行區域防空任務。

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不過，由於刺針飛彈屬單兵的近程防空武器，有效射程僅約5公里，這也或多或少限制復仇者的防空範圍，而國軍甫剛完成首次公開射擊的「陸劍二」防空飛彈車，彈種採用天劍二型中程對空飛彈，射程大幅提升至15公里，因此大大增加了野戰防空的守備範圍，搭配車載機動，同樣可以執行「立即戰備」的突發任務，凸顯其在多變戰場的重要性，唯陸劍二飛彈目前尚未部署至花防部。

花防部指揮官劉暐欣中將（右2）在昨日也特地前往營外守備位置慰勉「立即戰備」部隊，他表示「迅速整置，精準接戰」是野戰防空連的重要戰力。（青年日報提供）

中共於12日陸續結束軍事行動，國防部亦於晚間解除應變中心。花防部指揮官劉暐欣中將則於隔（13）日，率隊慰勉所屬防空連執行連日的立即備戰任務。劉暐欣指出，因應與日俱增的敵情威脅，防空連肩負防區重大任務，是立即作戰不可或缺的重要戰力，所以應以最高標準與戰況作為訓練目的，才能達成「迅速整置，精準接戰」的目標。

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