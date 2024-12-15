講武堂》洪宇威：靜默的軍演 喧鬧中的危機

我國海巡署艦艇在中共演訓期間，以一對一方式監控中國海警船。（資料照，記者姚岳宏翻攝）洪宇威（前海巡軍官）

12月9日中國低調由民航通知發出七處沿海空域保留區，此舉令自12月3日即預判在賴總統6日返國後中國將展開軍演的國安體系，由國防部宣布成立應變中心。雖直至13日船隊分批返航，中國均未宣告演習，但這場靜默的中國軍演，卻讓我們在喧鬧中看到台灣的三大危機。

一、弱化台灣自我防衛需求



1996年中國飛彈威脅以來，中國每次以軍演威嚇，都激起台灣的危機感，一方面對外爭取充足的軍備，二方面研發汰換自主的武器，2022年共軍環台軍演更促成台灣新的民防意識，並進一步推動軍事革新。

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然從2024聯合利劍A到B軍演，大張旗鼓的演習從2天縮減至半日，威嚇效果大打折扣。這次靜默軍演，中國反而省去對內向狂熱者交代的麻煩，下周在野黨將全數凍結潛艦預算的大事，更因危機感的消失而未受關注，弱化台灣防衛感可說是中國靜默軍演最大斬獲。

二、虛化國安團隊指揮應變



國防部啟動應變當日，海巡即發布中國海警異常動態，並釋出東部近海萬噸級海警船偵照，使靜默的中國軍演被迫浮出水面。但隔周台北上海論壇要登場，承認軍演或繼續靜默都是尷尬，中方遂啟動操作「美日打臉台灣」論，意在摧毀國安系統的信任權威。

久未露面的在野黨前副主席13日再稱「國安高層製造假新聞」，當天海巡恰好釋出掌握九艘東部滯留海警船分批北返的監控影像，「台灣捏造軍演」論演不下去，中國協力者轉批海巡配合作秀，並稱「台軍各吹調亂出鋒頭」，挑撥國安團隊意圖明顯。

三、分化國軍海巡基層士氣



其實海巡署已在新聞稿揭露12月6日即提前啟動應變，這些都是國安團隊的合作分工，及民主同盟間的情資分享；面對中國從高調轉變為靜默的軍演，所謂常態演訓即是片面改變區域現狀的無聲戰術，國人應更嚴肅看待中國進化的認知及法律戰。

尤其這次「沒有明確起點、不知何時結束」的靜默軍演，台灣軍隊、海巡基層的長時間待命壓力與不確定感瀰漫，國安高層不可忽視此新形態的底層侵蝕。中國侵略台灣、突圍印太的意圖不會改變，吹哨鳴鼓的對台軍演已經轉化，而台灣的總體心防是否還安在？

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