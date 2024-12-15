美軍陸戰隊部分移師關島 沖繩基地負擔減輕

美國陸戰隊部分撤離沖繩，落實12年前的協議。圖為美國陸戰隊第二支「濱海作戰團」去11月在日本沖繩舉行的成軍典禮。（取自美國陸戰隊臉書）〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒報導，美國陸戰隊（USMC）已開始部分移師關島，落實美日12年前的協議，以減輕美軍在沖繩的負擔。



美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美日雙方於2012年4月達成協議，計畫將目前駐紮在沖繩、約1萬9千名陸戰隊官兵中，安排其中9千人移出沖繩，其中約4千人將分階段移至關島。據美國陸戰隊和日本防衛省聯合聲明，首批移防的100名第三陸戰遠征軍成員已於14日抵達關島，展開初步後勤作業。至於下一階段移防的規模和時間等細節，目前尚未公布。

聯合聲明指出，美國陸戰隊致力於保衛日本，並將透過在日本、關島和夏威夷的駐軍和輪調部隊，維持在印太地區的軍事存在，以達到維護自由開放的印太地區行動需求。

日本已為關島美軍基地的基礎建設支付高達28億美元（約新台幣910.3億元）的費用，其餘費用將由美國政府承擔。美、日二國政府將持續合作開發布拉茲營（Camp Blaz），該營地將作為駐關島陸戰隊的主要基地。聲明還提到，陸戰隊和日本自衛隊將在關島進行聯合訓練。

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沖繩在第二次世界大戰後由美軍佔領，直到1972年才歸還日本。根據《美日安保條約》規範，目前仍有超過5萬名美軍駐紮在日本，其中大部分都位於沖繩。雖然沖繩的土地面積僅佔日本國土0.6％，卻含括了70％的美軍設施。

長期以來，許多沖繩居民抱怨美軍基地帶來噪音、污染、飛安事故及與美軍相關犯罪問題，此次移防可能會受到當地居民的歡迎，但由於日本為應對中國威脅，正積極在沖繩島嶼擴建軍事設施，因此沖繩居民實際感受到的改善程度仍有待觀察。

美國陸戰隊移防之際，正值一系列美軍性侵案件引發的反美情緒高漲。一名駐紮在嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）的美國空軍高階人員，因涉及一起去年發生的綁架與性侵案，遭那霸地方法院於本月12日判處5年有期徒刑，引發沖繩民眾的憤怒，

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