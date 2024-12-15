NASAMS進駐波蘭 北約築起東歐防空牆

NASAMS專為擊落航空器及巡弋飛彈而設計。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭持續延燒，為防範戰火蔓延，挪威近日將「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）部署至波蘭熱舒夫-雅希翁卡機場（Rzeszów-Jasionka Airport），保護對烏克蘭國際援助至關重要的基礎設施。此次行動展現挪威對北約整合防空與飛彈防禦戰略的承諾，並強化北約在東歐的防禦能力，反制俄羅斯入侵後的安全威脅。

軍聞網站《Defence Blog》報導，挪威空軍中校艾爾文尼斯（Erlend Hammervik-Elvenes）表示：「我們在此保護對烏克蘭國際支援至關重要的基礎設施。」熱舒夫機場是援助物資進入烏克蘭的關鍵後勤樞紐，挪威防空分隊的任務是確保機場領空安全，這支部隊預計將保持戒備至2025年復活節。

挪威的部署是北約整合防空與飛彈防禦計畫一部分，由北約歐洲空軍司令部（AIRCOM）協調，並由多個北約國家共同參與，例如美國也提供愛國者飛彈系統，並在波蘭部署軍隊協助訓練烏克蘭士兵。此計畫旨在強化北約東翼，回應日益升高的安全威脅，特別是來自俄羅斯的空中攻擊。

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挪威空軍司令古納魯德少將（Øivind Gunnerud）指出：「挪威擁有高素質士兵與高效防空系統，完全有能力與盟友履行責任。」

NASAMS系統的運輸過程，展現挪威空軍的快速長途部署能力，設備從挪威特倫德拉格郡（Trøndelag）的奧爾坎格港（Orkanger Port）出發，經由海運抵達波蘭格丁尼亞港（Gdynia Port），再經700公里車隊運輸至熱舒夫。

挪威的貢獻還包括即將派遣的4架F-35戰鬥機，彰顯其對北約集體防禦的支持，以及對國際安全的承諾，展現挪威在因應歐洲安全挑戰中的積極角色。

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