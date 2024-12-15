二戰「突出部戰役」滿80周年 美第101空降師官兵重返巴斯通戰場

美軍第101空降師曾參與80年前的巴斯通戰役，圖為參與紀念儀式的軍用車輛，掛上第101空降師的象徵。（美聯社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕第二次世界大戰「突出部戰役」爆發迄今將屆滿80周年，這場發生於德、荷、比、盧等國的大型戰役，最終以德國落敗告終，但美軍也付出慘重代價。根據外媒報導，為紀念這場戰役80周年，建功甚多的美軍第101空降師官兵日前重返比利時巴斯通，藉此向曾參戰的先烈致敬。

突出部戰役爆發於1944年12月16日，當時以美國為首的同盟國在歐洲西線戰場，已完成大君主行動、龍騎兵行動、解放巴黎等重要軍事行動，隨後揮師德國本土。德國在慎密規劃與籌備下，派出超過27萬兵力猝然向亞爾丁、巴斯通、盧森堡等地進攻，雖然同盟國於翌年1月25日取勝，但不僅攻勢被延遲，美軍還付出陣亡1萬9千人的慘痛代價。

演員復刻80年前爆發的巴斯通戰役情境。（美聯社）為紀念這場大規模戰役，軍聞網站Military.com報導，美國、法國、比利時、盧森堡等國自本月12日起舉辦一系列紀念儀式，尤其在戰役之中奮勇馳援巴斯通的美軍第101空降師，今年也派遣官兵向先烈致敬，除了聽取戰史專家導覽解說，還到盧森堡美軍公墓參與紀念儀式，以及參加巴斯通地方政府舉辦的遊行與活動。

美軍第101空降師為歷史相當悠久的部隊，最初創立於1942年，並在第二次世界大戰歐洲戰場屢建戰功，在參與巴斯通戰役之前，該師曾投入「市場花園行動」攻佔要地，卻因計畫不周傷亡慘重，二戰後，101空降師一度被撤編，但隨後在1956年再度整編投入越戰。值得注意的是，該部隊雖名為「空降師」（Airborne Division），實際上已轉型為搭乘直升機執行任務的空中突擊（Air Assault）師，保留空降師名義是為彰顯歷史的重大功勳。美軍第101空降師原為空降部隊，但現已轉型為搭乘直升機的空中突擊勁旅。（法新社檔案照）

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