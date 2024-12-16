M1A2T戰車抵台 出台北港赴裝訓部

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我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車委由專案國籍貨輪運送抵達台北港，16日凌晨由拖板車運往新竹裝甲兵訓練指揮部。（記者羅沛德攝）

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現場直擊！38輛M1A2T戰車運抵裝訓部 將與美方人員點交後「開箱」

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〔記者吳哲宇／台北報導〕我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車規劃於本月中旬運抵台灣，首批戰車委由專案國籍貨輪運送，15日已抵達台北港，並於16日零時分4批由拖板車從台北港出發運往新竹，第一批10輛出發，預計凌晨3點運抵新竹裝訓部。

我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車委由專案國籍貨輪運送抵達台北港，16日凌晨由拖板車運往新竹裝甲兵訓練指揮部。（記者羅沛德攝）

自首批戰車月初自美國西岸啟航後，經過約半個月的航程，14日深夜、15日凌晨間抵達台灣北部近海，隨後進入台北港靠泊，並於16日零時至清晨間卸下戰車，由拖板車每小時一批、分4批運送至新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。

我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車委由專案國籍貨輪運送抵達台北港，16日凌晨由拖板車運往新竹裝甲兵訓練指揮部。（記者羅沛德攝）

在15日夜間，人跡罕至的台北港出入口突變忙碌，約莫半小時就有港警、憲兵車隊來回巡邏，其中憲兵車隊逐一進入港區，為車隊警戒。港警也告誡場外媒體切勿起降無人機拍攝。

我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車委由專案國籍貨輪運送抵達台北港，16日凌晨由拖板車運往新竹裝甲兵訓練指揮部。（記者羅沛德攝）

16日零時，在憲兵及警車車隊護送下，第一批10輛M1A2T戰車由拖板車從港口運出。不過，為求機密，拖板車上的戰車皆由黑布覆蓋，僅見履帶及負重輪，車隊呼嘯而過，由憲兵車隊開道。

我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車委由專案國籍貨輪運送抵達台北港，16日凌晨由拖板車運往新竹裝甲兵訓練指揮部。（記者羅沛德攝）

另外，台北港也發出公告，15日晚6時起至16日上午7時因港區設備保養，全碼頭與儲區機具皆「暫停作動」。

我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車委由專案國籍貨輪運送抵達台北港，16日凌晨由拖板車運往新竹裝甲兵訓練指揮部。（記者羅沛德攝）

我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛戰車委由專案國籍貨輪運送抵達台北港，16日凌晨由拖板車運往新竹裝甲兵訓練指揮部。（記者羅沛德攝）

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