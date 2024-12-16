現場直擊！38輛M1A2T戰車運抵裝訓部 將與美方人員點交後「開箱」

我國向美採購首批38輛M1A2T戰車於今（16）日清晨4點已全數開抵裝甲兵訓練指揮部，今日稍晚會與美方人員一同點交開箱。圖為運輸車隊駛入裝訓部大門前，可見數輛卡車排隊等待入營。（記者劉宇捷攝）

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M1A2T戰車抵台 出台北港赴裝訓部

〔記者劉宇捷／新竹報導〕我國向美國採購的M1A2T戰車今日正式「交貨」！首批38輛戰車昨（15）日晚間抵台北港低調卸貨後，今（16）日清晨4點全數送抵新竹陸軍裝甲兵訓練指揮部（簡稱裝訓部），稍晚將與美方人員一同點交「開箱」，該型車的外觀也將首度於國內曝光。

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為確保運送過程低調且保密，M1A2T戰車皆用黑布包覆。（記者劉宇捷攝）在未全車開箱前，僅能詳細觀察其履帶及7對負重輪。（記者劉宇捷攝）軍方此次委由負重板車載運38輛M1A2戰車，為全程低調保密，每輛戰車皆用黑布包覆，僅露出履帶負重輪及外觀輪廓可供辨識；卡車緩慢行駛所發出吱吱聲響，煞車皮屢屢冒出白煙，也可感受到M1A2T戰車超過60噸的沉重感。

我國向美採購首批38輛M1A2T戰車於今（16）日清晨4點已全數開抵裝甲兵訓練指揮部，今日稍晚會與美方人員一同點交開箱，屆時將首度公開全車外觀！（記者劉宇捷攝）我國向美採購首批38輛M1A2T戰車於今（16）日清晨4點已全數開抵裝甲兵訓練指揮部，警方也派出人力支援交通管制。（記者劉宇捷攝）國軍原規劃，在M1A2T戰車運抵裝訓部後，趁著夜色搶先在媒體面前揭布「開箱」的計畫，由於考量夜間上、下板作業，以及帆布拆卸的安全性而作罷，並統一訂於今日白天在美方人員一同參與點交下，再進行拆封作業。

我國向美採購首批38輛M1A2T戰車於今（16）日清晨4點已全數開抵裝甲兵訓練指揮部，今日稍晚會與美方人員一同點交開箱，屆時將首度公開全車外觀。（記者劉宇捷攝）據觀察，此次一共運送38輛M1A2T戰車，共分4批車隊運輸，其中亦包含先導的4輛M88A2裝甲救濟車，與國軍今年計畫籌獲數量相符。

我國向美採購首批38輛M1A2T戰車於今（16）日清晨4點已全數開抵陸軍裝甲兵訓練指揮部，國軍今日稍晚會與美方人員一同點交開箱，圖為一同到貨的M88A2裝甲救濟車。（記者劉宇捷攝）到場觀察的國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，我國裝甲車輛多已日趨老化，而M1A2T戰車的抵台，可以大幅提升地面部隊的基本作戰能力，即使在現代戰爭中，面對無人機的威脅加劇，仍比其他作戰車輛有更好的生存性，必然有其存在的價值與作用。

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