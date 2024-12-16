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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

M1A2T新戰車抵台共機照樣來 國軍偵獲5共機、6共艦、1空飄氣球

2024/12/16 10:26

國防部今（16）日發布共軍台海周邊動態指出，今日上午6時回推過去24小時內，國軍一共偵獲5架次共機、6艘次共艦，其中1架次逾越海峽中線延伸線；另偵獲一枚空飄氣球，今日深夜基隆西北方的2萬8千英尺處活動。（國防部提供）國防部今（16）日發布共軍台海周邊動態指出，今日上午6時回推過去24小時內，國軍一共偵獲5架次共機、6艘次共艦，其中1架次逾越海峽中線延伸線；另偵獲一枚空飄氣球，今日深夜基隆西北方的2萬8千英尺處活動。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕我國在2019年向美採購的108輛M1A2T艾布蘭主戰車，首批38輛在昨（15）日運抵台北港後，依序運上拖板車，連同相關裝備分批漏夜直送新竹裝訓部；中共解放軍則依慣例持續派機、艦在台海周遭活動，國防部今日表示，過去24小時內偵獲5共機、6共艦及1枚空飄氣球，比共軍上週演訓時的機、艦數量減少許多。

根據國防部今（16）日發布的共軍台海周邊海、空域動態顯示，截至今日上午6時止，過去24小時內一共偵獲5架次共機、6艘次共艦，其中，共機1架次逾越台灣海峽中線延伸線；另在基隆西北方70浬（約129.6公里）處偵獲一枚空飄氣球，今日深夜2時許至3時許間在2萬8千英尺（約8534公尺）高空現蹤。

今（16）日深夜2時至3時許，共軍一枚空飄氣球於基隆西北方70浬處的2萬8千英尺空域現蹤。（國防部提供）今（16）日深夜2時至3時許，共軍一枚空飄氣球於基隆西北方70浬處的2萬8千英尺空域現蹤。（國防部提供）

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控共軍動態並予應處。

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