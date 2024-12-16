M1A2T專屬「救護車」跟著到貨 新購M88A2救濟車牽引能力升級

我國向美國採購的4輛M88A2裝甲救濟車，16日凌晨自台北港運往陸軍新竹裝訓部。（記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍首批38輛M1A2T戰車今日凌晨自台北港運抵新竹裝訓部，獲得媒體、軍事迷高度關注，值得注意的是，除了38輛新銳戰車，另有4輛M88A2裝甲救濟車隨之而來。與陸軍現役M88A1裝甲救濟車相比，M88A2馬力、拖帶能力更加出色，可牽引64噸的M1A2T戰車，可說是專屬「救護車」。

根據美國國防部安全合作局（DSCA）2019年發布的對台軍售公告，美國售我108輛M1A2T戰車，還包括至多14輛的M88A2裝甲救濟車，其中4輛隨著首批抵台的38輛M1A2T戰車，藉由負重板車自台北港載運至新竹湖口裝訓部。由於M88A2裝甲救濟車有著高聳A字型吊臂，與車身低矮的M1A2T戰車構型截然不同，即使在運輸時全程蓋著黑布，外界仍可藉由輪廓辨識。

國軍現役M88A1裝甲救濟車能夠救援現役戰甲車，但無法單獨對車重更重的M1A2T戰車進行拖帶。（取自中華民國陸軍臉書）至於國軍採購M88A2裝甲救濟車的原因，根據公開資訊，陸軍、海軍現有M88A1裝甲救濟車，主要以M48戰車的承載系統、動力系統改裝而來，可輸出750匹馬力，最大拖力達到50噸，拉力則為40噸左右，要救援失去行動能力的CM11、M60A3戰車，並不成問題。

不過，由於我國採購的M1A2T戰車重達64噸，已超出M88A1裝甲救濟車的性能極限，若以2輛救濟車拖帶1輛戰車的模式更徒增風險。因此，國軍新購M88A2裝甲救濟車，輸出馬力達1050匹，可牽引64噸的戰車，增加1輛救濟車拖帶1輛戰車的成功率。

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國軍採購M1A2T戰車，同時引進至多14輛M88A2裝甲救濟車。圖為美軍同型車。（取自美軍DVIDS）值得一提的是，外傳我國M1A2T戰車的戰鬥重量約64噸，約為M88A2裝甲救濟車性能臨界值，但若根據美軍新一代M1A2、M1E3戰車裝滿彈藥、附屬裝備、反應裝甲的實例估算，全車重量可能達68噸至70噸左右，能否以「1輛救濟車拖帶1輛戰車」尚待商榷。為滿足更重量級的戰甲車救援需求，美軍已研發M88A3裝甲救濟車，馬力進一步提升至1350匹，牽引回收能力更增至80噸左右，增進戰場救援能量。

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