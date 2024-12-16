美陸軍極音速飛彈首度模擬「戰備發射」 朝正式部署再跨一步

美國國防部12日證實，其發展中的陸、海軍長程極音速飛彈，當日以在佛羅里達州二度試射成功；不同於先前試射，此次測試首度部署連級指揮車與機動發射車，意即在接近實戰狀況下發射，有望加速美軍相關武器研發進程，強化戰略嚇阻能力。（美國國防部官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部近日宣布，其發展中的「暗鷹」長程極音速飛彈，已在佛州完成第二次試射，不過，此次測試是該飛彈首度以實際的機動發射車，搭配連級指揮車發射成功，也就是說，美軍的極音速飛彈在此次試射後，距離可投入部署的戰備狀態又邁進了一步，也可望在印太局勢逐步升溫的現實下，強化其對潛在威脅的戰略嚇阻能力。

美國國防部新聞稿指出，此次測試由美國陸軍「快速戰力暨關鍵科技」辦公室（RCCTO）與海軍「戰略系統計畫」（SSP），於佛羅里達州的卡納維拉爾角（Cape Canaveral）太空站首度執行「全套」（end-to-end）發射流程；這也是美軍首度以連級指揮車（Battery Operation Center, BOC）和機動發射車（Transporter Erector Launcher, TEL）的戰備編制，順利完成實彈發射測試。

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繼今年6月首度成功飛行測試後，美軍極音速飛彈可望自明年起由陸軍第1多域特遣隊（1st MDTF）率先部署。（美國國防部網站）

美軍前述測試的飛彈，實為同源的陸軍「長程極音速武器」（LRHW）、海軍「傳統迅速打擊」飛彈（CPS，即海軍版LRHW）；該專案旨在研發搭載極音速滑翔載具（C-HGB），並可由陸基發射車、水面艦和潛艦發射的通用飛彈。美國「國會研究服務處」（CRS）最新報告顯示，該飛彈目前已知最大射程達2776公里、最高時速則逾6115公里（約5.12馬赫），已達極音速性能區間。

圖為今年8月投入「竹鷹24-3」演習的美國陸軍「暗鷹」極音速飛彈發射車，隸屬美國陸軍第1多域特遣隊（1st MDTF）。（美國陸軍官網）

陸軍版極音速飛彈又稱「暗鷹」（Dark Eagle），過去三年間測試結果不盡理想，今（2024）年6月首度試射成功後，此次是暗鷹首度以模擬戰備方式順利發射；根據報告陳述，陸軍此次測試攸關隔（2025）年能否投入戰備，隨著測試成功，未來規劃也隨之明朗。

另一方面，去（2024）年8月進港升級的「朱瓦特號」驅逐艦（DDG-1000），日前也順利完工出港，安裝了CPS飛彈和155公厘的「先進艦砲系統」（Advance Gun Systems），可望於明年展開武器系統測試，為日後將極音速飛彈進一步部署至「維吉尼亞級」（Virginia-class）核動力潛艦做準備。

英格斯造船廠（HII）本（12）月6日宣布，美國海軍的「朱瓦特號」驅逐艦（DDG-1000）現已安裝CPS飛彈和先進艦砲系統，可望明年起展開武器系統測試，加速美軍極音速飛彈的部署進程。（英格斯造船廠官網）

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