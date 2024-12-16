俄羅斯防空網失靈？烏神風無人機三度飛900公里轟炸車臣

烏克蘭長程自殺式無人機12月15日深入俄羅斯境內，對位於車臣首府格羅茲尼的軍事目標發動襲擊。（取自Ｘ平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》15日報導，烏克蘭長程自殺式無人機12月15日深入俄羅斯境內，針對位於車臣首府格羅茲尼的「阿赫瑪特-格羅茲尼特種警察（OMON）基地」發動精準打擊，直接襲擊與車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）有關的軍事設施。

烏軍這次攻擊不僅展現了無人機作戰能力的顯著進步，更凸顯俄羅斯防空系統的關鍵弱點，烏軍無人機襲擊目標基地，被認為是卡德羅夫私人武裝部隊的重要據點，這些被稱為「卡德羅夫特種部隊」（Kadyrovites）的武裝人員，長期以來一直是俄羅斯總統普廷在烏克蘭衝突中的重要盟友。

根據烏克蘭媒體釋出的影片，1架自輕型飛機改裝而成的無人機，精準擊中了卡德羅夫部隊使用的建築物。透過影片可清楚看到，地面人員企圖以小型武器攔截無人機，但最終未能成功。

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值得注意的是，這架無人機跨越約900公里的距離才抵達目標，充分展示了其驚人的作戰半徑和技術水準。這已是烏克蘭近幾週內對車臣的第三次無人機攻擊，凸顯了烏克蘭在非常規作戰領域的技術優勢。

車臣領導人卡德羅夫在Instagram上，炫耀他與俄羅斯總統普廷（左）的合照。（圖擷取自卡德羅夫個人IG）卡德羅夫多年來一直是俄羅斯軍事與政治戰略中的關鍵角色，經常對烏克蘭和其他對手發出威脅。然而，這次攻擊直接打擊了他的權力根基，顯示出烏克蘭作戰策略的戰略性轉變。

俄羅斯官方尚未對此事件做出詳細回應，但這次攻擊無疑引發了國際社會對俄羅斯關鍵地區防空能力的廣泛質疑。無人機成功滲透並精準打擊目標，暴露了俄羅斯國防體系中的嚴重安全漏洞。

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