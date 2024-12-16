首批M1A2T戰車抵台 林憶君：勿以舊思維用兵、後勤要顧好

我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛昨（15）日晚間已在台北港卸載，並由板車漏夜運往新竹裝訓部，最後在陸軍、美方人員共同點交下，新戰車完整面貌正式亮相。（國防部提供）〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍對美採購108輛M1A2T戰車陸續抵台，首批38輛昨（15）日運抵台北港、卸載完成後，今（16）日凌晨運往陸軍裝甲兵訓練指揮部。民眾黨立委林憶君今（16）日表示，M1A2戰車與國軍現役戰車是完全不同世代的裝備，陸軍對新世代裝備的部署、運用及維修等，都應該要有新的思維。她強調，國防部千萬別將過去運用在M60A3戰車的思維，套用到不同世代的M1A2T戰車上，以免作繭自縛。

林憶君分析，M1A2戰車不論在火力、防護力、機動性與資訊化等關鍵指標，都大幅超越陸軍現役戰車，符合現代城鎮戰場需要在「點對點」分散快速機動的需求：因此，林憶君建議陸軍不應再把過去M60A3的運用方式，套用到新的M1A2上，應該要有新的思維、新的作為，以免作繭自縛。

林憶君指出，M1A2戰車採用燃氣渦輪發動機，是目前世界上性能最好的戰車引擎，其運作原理與飛機發動機相同，同時油耗量也非常驚人。因此，她提醒陸軍後勤單位，要考慮M1A2戰車的引擎運作原理，與現役戰車的柴油引擎完全不同，未來也要為後續供油和引擎維修等問題做好準備。

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林憶君示警，M1A2戰車雖然是目前全世界綜合性能最強的戰車，但並非是無堅不摧、無法擊毀的「無破綻」戰車；據她所悉，中共解放軍早已針對我國新裝備研究應對方案。考量現代戰場是體系化作戰，林憶君提醒，陸軍千萬不能過度倚仗該戰車的性能，必須依照可能面對的戰場環境做更妥適運用，才符合此次軍購保家衛國目的及意義。

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