烏軍Su-27戰機新戰術曝光 一次可投4枚美製滑翔炸彈

1架掛上GBU-39/B炸彈的米格-29戰機,機翼下方的BRU-61/A掛架上掛載3枚小直徑炸彈(SDB)。(圖: X/@air_winged)〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭空軍使用Su-27戰機,以特殊的高拋投擲方式,一次投放4枚美製GBU-39滑翔炸彈攻擊俄軍陣地,藉此擴大滑翔炸彈射程,並降低戰機被擊落的風險。

一段於網路上流傳的罕見影片顯示,烏克蘭空軍的Su-27戰機,向俄羅斯西部庫斯克州(Kursk Oblast)的橋頭堡投擲美製滑翔炸彈。這段影片證實了烏軍使用GPS導引、重達約113公斤的GBU-39炸彈,並採用以4枚為一組、高角度投擲以延伸射程的使用方式。

網傳影片顯示的Su-27戰機攻擊目標,顯然是俄羅斯工兵在今年8月時,於庫斯克的塞姆河(Seym River)上建造的眾多浮橋之一,當時俄軍正試圖阻止入侵該州的烏克蘭部隊。雖然烏軍空襲浮橋的行動使俄軍的防禦行動變得複雜,但最終並未阻止俄軍鞏固塞姆河南部的防線。目前,庫斯克的戰事中心已轉移到塞姆河以東數英里處。

請繼續往下閱讀...

美國《富比士》(Forbes)雜誌報導。影片中可見,1架Su-27戰機從綠色地貌的低空爬升,然後從左翼下的1個掛架釋放4枚GBU-39炸彈。炸彈脫離後,飛行員立即駕機轉彎,盡可能拉開戰機與該地區任何俄羅斯防空系統的距離。

Rare video of Su-27 fighter of the Ukrainian Air Force dropping four GBU-39 SDB and the strike on Russian pontoon river crossing in the Kursk region. https://t.co/Qho5cIeXUT pic.twitter.com/ElgnQAuFsf