烏軍Su-27戰機新戰術曝光 一次可投4枚美製滑翔炸彈

1架掛上GBU-39/B炸彈的米格-29戰機，機翼下方的BRU-61/A掛架上掛載3枚小直徑炸彈（SDB）。（圖： X/@air_winged）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍使用Su-27戰機，以特殊的高拋投擲方式，一次投放4枚美製GBU-39滑翔炸彈攻擊俄軍陣地，藉此擴大滑翔炸彈射程，並降低戰機被擊落的風險。

一段於網路上流傳的罕見影片顯示，烏克蘭空軍的Su-27戰機，向俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）的橋頭堡投擲美製滑翔炸彈。這段影片證實了烏軍使用GPS導引、重達約113公斤的GBU-39炸彈，並採用以4枚為一組、高角度投擲以延伸射程的使用方式。

網傳影片顯示的Su-27戰機攻擊目標，顯然是俄羅斯工兵在今年8月時，於庫斯克的塞姆河（Seym River）上建造的眾多浮橋之一，當時俄軍正試圖阻止入侵該州的烏克蘭部隊。雖然烏軍空襲浮橋的行動使俄軍的防禦行動變得複雜，但最終並未阻止俄軍鞏固塞姆河南部的防線。目前，庫斯克的戰事中心已轉移到塞姆河以東數英里處。

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美國《富比士》（Forbes）雜誌報導。影片中可見，1架Su-27戰機從綠色地貌的低空爬升，然後從左翼下的1個掛架釋放4枚GBU-39炸彈。炸彈脫離後，飛行員立即駕機轉彎，盡可能拉開戰機與該地區任何俄羅斯防空系統的距離。

Rare video of Su-27 fighter of the Ukrainian Air Force dropping four GBU-39 SDB and the strike on Russian pontoon river crossing in the Kursk region. https://t.co/Qho5cIeXUT pic.twitter.com/ElgnQAuFsf — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） December 13, 2024

這種「低空飛行、爬升、釋放炸彈、撤退」的戰術，能最大限度地減少戰機暴露於敵方火網的時間，也不會嚴重限制滑翔炸彈射程。從高空釋放的GPS導引GBU-39炸彈具有滑翔能力，能夠在空中展開彈翼增加射程。然而，對於Su-27等非匿蹤戰機而言，在敵方雷達的偵測範圍內高空飛行非常危險。

因此，烏克蘭Su-27以及同樣配備滑翔炸彈的Mig-29戰機，都採取從低空進入滑翔轟炸航線，利用地形掩護躲避雷達偵測，在投彈前的最後一刻向上拉升，賦予炸彈上升的軌跡。透過這種操作方式，GBU-39滑翔炸彈的射程可達64公里。

烏克蘭空軍的Su-27戰機發射GBU-39小直徑炸彈，藉此打擊俄軍目標。此為自烏軍戰機駕駛艙視角。（翻攝自影片）這樣的射程顯然足以讓烏克蘭的MiG-29和Su-27戰機，在投擲滑翔炸彈時保持安全，雖然俄軍今年成功摧毀了大量停放在烏克蘭基地內的戰機，包括數架Su-27戰機，但地對空擊殺戰機的案例則相對少見。

隨著俄羅斯對烏克蘭的全面戰爭邁入第34個月，目前尚不清楚烏克蘭的低空滑翔轟炸機隊將重點放在哪些目標，每天大約只能使用10到12枚滑翔炸彈，也可能傾向優先攻擊俄國高價值目標。相較之下，俄羅斯的滑翔炸彈攻擊行動規模遠大於烏克蘭，俄羅斯空軍擁有更多的戰機和炸彈，每天可持續投擲約100枚炸彈。

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