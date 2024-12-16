美軍艦8年來首訪柬埔寨 停泊中國翻修軍港附近

美軍薩凡納號（USS Savannah）濱海戰鬥艦12月16日準備停靠柬埔寨西哈努克港。這是美軍軍艦8年來首度停靠這個中國的區域盟國，地點距離中國翻修的軍事基地僅30公里。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，美國海軍獨立級濱海戰鬥艦「薩凡納號」（USS Savannah, LCS-28）、12月16日停靠柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville），距離中國翻修的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）僅30公里，這是美國軍艦8年來首次訪問這個北京的親密盟友。

近年來，美柬關係持續惡化，而柬埔寨在前領導人洪森（Hun Sen）主政下，已投入數十億美元在該國的基礎建設。《法新社》記者目睹柬埔寨海軍人員在西哈努克港迎接薩凡納號的到來。

薩凡納號艦長史萊茲（Daniel A. Sledz）表示：「很高興在8年後重返此地，恢復美國在此的軍事存在」，並補充說，他的船員「非常高興」能受到柬埔寨的接待。

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柬埔寨國防部13日表示，此次為期5天的訪問旨在「加強和擴展友誼」和「促進雙邊合作」。

美軍薩凡納號艦長丹史萊茲（圖左）在柬埔寨西哈努克港到訪時，與一名柬埔寨海軍人員握手。（美聯社）自2022年以來，中國一直資助雲壤海軍基地的翻修，該基地距離西哈努克港約30公里，最初由美國部分出資興建。華盛頓方面認為，雲壤基地可能讓北京在泰國灣，靠近具主權爭議的南海取得關鍵戰略位置，而中國幾乎宣稱擁有南海全部主權。

柬埔寨領導人則多次否認該基地將供任何外國勢力使用。中國軍艦去年12月首次停靠雲壤基地新建363公尺長的碼頭。今年5月，2艘中國軍艦在北京與柬埔寨最大規模的聯合軍演中停泊在西哈努克港。中國軍方在今年的「金龍」年度聯合演習中，展示了配備機槍的「機器狗」。

柬埔寨在2017年初取消了與美軍舉行了7年的類似聯合軍演。柬埔寨國防部表示，自2007年以來，已有27艘美國海軍艦艇訪問該國，但薩凡納號及其103名船員的到訪，是8年來的首次停靠。薩凡納號的高級軍官將與雲壤基地的指揮官會面。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年6月訪問柬埔寨，旨在重塑與這個堅定中國盟友的關係。柬埔寨外長布拉索昆（Prak Sokhonn）和美國駐柬埔寨大使沃克（Bridgette Walker）上週讚揚了兩國軍事關係的「重振」。

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