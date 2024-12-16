M1A2T戰車「聲浪」很特別 渦輪噴射引擎高亢運轉聲宛如飛機

裝訓部今（16）日正式「開箱」陸軍新一代M1A2T戰車，在國防部釋出的官方影片中，能聽見該戰車入庫時的引擎聲浪、比現役M60A3、CM11戰車高亢不少，關鍵就在於它搭載的AGT-1500燃氣渦輪引擎。（國防部提供；Honeywell Aerospace官方文件；記者陳治程合成）

〔記者陳治程／台北報導〕我國對美採購108輛M1A2T戰車，首批38輛新車昨（15）日深夜起分批自台北港直送新竹裝訓部，並在台、美雙方人員點交下正式「開箱」。根據國防部釋出的官方影片中，能聽見該戰車入庫時的引擎聲浪，比現役M60A3、CM11戰車高亢不少，關鍵就在於它搭載一顆體積小巧、馬力強悍的渦輪噴射引擎，加上可運用多款燃油的優勢，可提升裝甲部隊的快速機動力。

這顆讓M1A2T戰車深具辨識度的「心臟」，正是由漢威航太（Honeywell Aerospace）開發的AGT-1500燃氣渦輪引擎（GTE），也就是獲得多款當代定翼航空器採用的動力來源；由於這類引擎具備壓縮吸入空氣的高壓段（Compression），因此在啟動後，才會產生高頻率、尖銳的運作聲浪，與陸軍現役M60A3 TTS戰車、CM-11勇虎戰車低沉、渾厚的柴油引擎運轉聲大相逕庭。

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綜合漢威航太與通用動力陸地系統（GDLS）官方資訊，AGT-1500引擎最大輸出馬力為1500匹，重量約1130公斤，M1A2戰車在該引擎驅動下，能在8秒內加速至時速30公里，最大功率輸出後，時速更可達67公里，越野狀態下也能保有48公里的時速；與現役M60「巴頓」戰車僅750匹馬力、重達2300公斤的AVDS-1790-2C柴油引擎相比，二者間的驅動性能有著明顯落差。另外，根據公開資訊，AGT-1500引擎可使用航空燃油、航海燃油、汽油、柴油等多種油料，且不需轉換，即可作為動力來源。

前陸軍八軍團副指揮官、備役少將郭力升日前在本報節目《官我什麼事》分享，現今裝甲旅官兵在駕駛現役M60A3、CM-11戰車時，由於車齡甚高、上路時經常只開低速檔，甚少以40公里的極速行駛；相較之下，M1A2T戰車搭載燃氣渦輪引擎，極速能逼近70公里，他也因此聽到試駕官兵回饋說，這款戰車開起來有「貼背感」，性能相當不錯。

根據軍方規劃，首批38輛M1A2T戰車，預計從明（2025）年春節後展開換裝訓練，待結訓形成戰力後，其中10輛將留裝訓部，剩餘28輛戰車約形成2個連的兵力，再依軍方規劃供裝甲584旅、機步269旅使用，逐步提升裝甲部隊打擊火力與快速機動力。

根據軍方規劃，首批38輛M1A2T戰車，預計從明（2025）年春節後展開換裝訓練。圖為M1戰車。（Honeywell Aerospace官網）

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