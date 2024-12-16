中共解放軍鎖定美航艦打擊群 電戰「目標清單」曝光

一份中國報告近日披露可能用於電戰情境的美軍攻擊目標清單，其中包括航艦及相關通訊和感測設備。圖為美國海軍航空母艦打擊群進行海上補給作業。（法新社檔案照）〔編譯陳成良／綜合報導〕香港《南華早報》16日報導，中國人民解放軍電子作戰部隊近日披露了一份針對美軍航艦打擊群的攻擊目標清單，明確標記了美軍雷達、感測器及通訊系統，成為未來可能衝突之中電戰武器主要打擊對象。該報告由解放軍內部專家撰寫，首次披露相關細節，引發廣泛關注。

報導指出，此清單刊載於中國《國防科技工業轉化》雜誌，該刊物由國家國防科技工業局主管，目的在於促進民間技術轉為軍事用途。解放軍92728部隊電子反制專家莫家乾指出：「這些資料將成為中國未來海戰場景中，電子反制技術及設備發展的重要參考。」

莫家乾的報告詳細分析美國海軍協同作戰能力系統（Cooperative Engagement Capability, CEC）運作模式。CEC是美國航艦的艦隊防空及早期預警核心系統，能讓艦隊共享防空資源，即便某艦艇的感測器無法偵測目標，也可透過其他艦艇的數據進行攔截。然而，CEC系統存在「致命弱點」，也就是仰賴相位陣列雷達與無線通訊鏈路，一旦遭遇電子干擾，可能導致網路中斷。

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解放軍電戰攻擊的重點對象包括美軍神盾艦上的AN/SPY-1相位陣列雷達，這款雷達由洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）製造，服役超過40年，可能難以因應新興技術的威脅。例如，無人機能接近雷達，製造噪音與假目標，進一步削弱CEC系統效能。

此外，解放軍還鎖定E-2C鷹眼預警機（E-2C Hawkeye）及若干通訊轉發器為攻擊目標，認為可藉此入侵美軍網路並發動干擾攻擊。莫家乾指出，若取得CEC系統的網路訪問權限，解放軍可能模擬友軍訊號，滲透系統甚至使節點過載，干擾其正常運作。

據《南華早報》說法，中國在電子設備生產上擁有全球領先地位，其技術被認為較西方同類產品更先進，且成本更低。有研究顯示，中國能將超過90％的民用技術轉化為軍事用途。為因應此挑戰，美國已制裁逾千家中國企業，但報告指出，這些制裁無意間加速了中國軍民融合的進程。

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