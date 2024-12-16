俄軍佔據上風 普廷挑釁語調：2024是標誌性的一年

俄羅斯總統普廷表示，2024年是「達成特別軍事行動目標標誌性的一年」。（歐新社）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（16）日參加軍務會議時以挑釁語調表示，俄軍在烏克蘭戰場上正全面佔據上風，迄今已攻占了189個烏克蘭村鎮，而2024年無疑是軍事上「標誌性的一年」。

《法新社》報導，普廷今日到國防部參加一場擴大會議，他向高階軍事將領發表演說時以挑釁樂觀的語調指出：「俄羅斯部隊在整個前線牢牢握有戰略主動權。」

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普廷補充說，俄軍今年佔領了189個原屬烏克蘭的聚落，而2024年是「達成特別軍事行動目標標誌性的一年」。

普廷在談話中還提到了俄國今年的志願役人數，並為高昂的國防支出辯護。俄國今年有43萬人志願從軍，高於去年的30萬人，但軍費已超過GDP的6％，而國防與安全的整體支出幾乎占GDP的9％。

他說：「很奇怪的是，這不是世界上最多的軍費支出，即使那些國家沒有任何的武裝衝突。但不管怎麼說，這是一大筆錢，我們要合理運用。」

接在普廷後面發言的俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）指出，俄軍今年攻佔了大約4500平方公里的烏克蘭領土，而目前平均一天的進展約30平方公里。

貝洛索夫也說，俄軍幾乎攻佔了盧甘斯克（Lugansk）全境，烏軍所控制的面積不到1％，至於頓內次克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）3個州，烏克蘭控制的面積則是25％到30％不等。

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