「海鯤號」海測牽動後續艦命運 立院外委會明起審國防預算將掀波瀾

海鯤號潛艦。（資料照，讀者獨家授權自由時報專用）

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籲立院支持潛艦國造預算 造船公會：放下對立、別讓人才流失

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明（18）日、後天將審查國防部明年度預算，其中，總金額高達2840億餘元的潛艦國造後續艦預算，及原型艦「海鯤號」潛艦尚未執行的25億餘元預算將何去何從，受到各界矚目，由於還在泊港測試（HAT）階段的「海鯤號」海測尚存風險，部分立委醞已釀凍結預算，亦有對後續艦預算刪減、凍結的倡議，料將掀起激烈討論。

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根據國防部明年度預算書顯示，國造潛艦原型艦「海鯤號」原定於明年執行完畢，卻因重型魚雷籌獲進度延宕等因素，因此全案延後4年至2029年結案，尚未執行預算額度約25億6704萬6千元，明年編列預算數為5億8495萬7千元；另外7艘後續艦預計自明年至2038年間，分14年並採「2+3+2」批次建造，總預算高達2840億8080億元。

不過，雖然正在泊港測試的「海鯤號」，將在明年4月啟動海試（SAT）、11月交付海軍，但國民黨、民眾黨立委對相關測試尚有疑慮，因此，國民黨立委陳永康、民眾黨立委林憶君提案，對國造潛艦後續艦明年5億8495萬7千元的預算進行凍結，待海鯤號完成泊港測試、甚至駛離高雄港展開海試後，始得動支。

後續艦部分，國民黨立委徐巧芯主張減列19億9600萬5千元，同黨立委馬文君、黃仁主張全數刪除。立法院國民黨團總召傅崐萁昨（16）日表示，堅決支持國防預算、對美軍購，但國民黨團一定從嚴審查；立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨日表示，無論是預算全砍或部份保留，最終都勢必衝擊台灣的國防安全，潛艦在軍事戰略中實屬「重中之重」，藍營做法恐怕讓中國稱心如意。

曾參與潛艦國造核心業務的知情人士說，海鯤號的海測面臨數項風險，高雄港外海為「海鯤號」的潛在海測水域，但該地不僅船隻往來頻繁，不可能秘而不宣地進行測試，水文與海底地形也不如外界所想單純，同時也須將水面艦與潛艦的航行、探測模式截然不同納入考慮，如何避免發生如日本海上自衛隊蒼龍號潛艦碰撞水面艦、美國海軍海狼級潛艦「康乃狄克號」觸碰海底地形等事故，相關單位都須謹慎以對。

至於後續艦期程部分，該人士與國內熟悉造艦、水文等各領域專家慎密研討後指出，由於台船的海昌工廠只有2個船台，代表一次僅能建造2艘後續艦，但新艦落成後，仍須每年歲修1個月、4年大修1年，相關單位能否在有限的時間內，在造艦與維保間取得平衡尚待商榷，因此，將全案延長至20年、2045年執行完畢，會是可思考的方向。

據了解，該人士意見已獲得部分在野黨立委支持，但是能否說服其他不同見解的在野黨、執政黨立委，尚待觀察。

由於潛艦國造案茲事體大、立委之間看法分歧，根據立院外委會近5年審查國防預算的模式，若立委對此案毫無共識，將在首次討論時進行保留，待其他無爭議的預算提案討論完畢後，再回頭進行討論。若仍無法收斂不同意見，將送朝野協商討論，假如仍沒共識，將送立法院院會處理。

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