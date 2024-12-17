空軍今年已低調徵2梯一年兵 與陸軍訓員同場丟手榴彈見端倪

圖為最新一梯義務役新兵，日前於台中成功嶺營區接受期末的手榴彈投擲鑑測，本次受測義務役為陸軍2235梯以及空軍894梯，其中，空軍今年已低調徵集2梯役男入伍。（取自軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍今（2024）年起正式復徵一年期義務役，從陸軍2226梯起，海軍、海軍陸戰隊3月也相繼迎來736梯、812梯新兵，唯獨空軍因戰演訓規劃，一度傳出今年不接訓；不過，國軍官媒日前報導低調揭露，空軍894梯新兵現已與同日入伍的陸軍2236梯新兵，在成功嶺營區接受手榴彈投擲訓練，不久後就會跟上893梯學長的腳步分發下部隊。

國軍官媒《軍聞社》昨（16）日報導指出，陸軍步兵第302旅日前於台中成功嶺營區，實施義務役陸軍2235梯、空軍第894梯役男的「手榴彈實彈投擲」，透過手榴彈實彈投擲磨練戰技，並提升戰場抗壓能力。訓員楊昌益表示，他克服內心恐懼投出手榴彈後，對其爆炸威力印象深刻，他也自我期許日後能不斷超越精進，裝備自己以保家衛國。

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國軍今年元復徵一年義務役，陸、海、海陸及三軍軍事訓練役徵集梯次均已安排，唯獨空軍傳出受戰演訓規劃影響，一度要到明（2025）年才會接訓；但軍方人士指出，空軍義務役今年度已徵集893、894兩梯役男入伍，並仍由陸軍代為新訓，課程相同。圖為空軍防空部屬的20公厘防空機砲。（本報資料照）

國軍今年起復徵一年義務役前，相關徵集流路已由國防部與中央、地方役政單位協調並行文公告，當陸、海、海陸及三軍軍事訓練役皆有徵集梯次時，唯獨空軍因應戰演訓計畫未能同步安排，一度可能要到明（2025）年才會接訓；但軍方人士指出，空軍義務役今年度已徵集893、894兩梯役男入伍，且在8周新訓階段仍是由陸軍代訓，課程內容均相同。

根據內政部役政司公開資訊，截至本月止國軍各軍種義務役新兵梯次，已徵集到陸軍2237梯、海軍陸戰隊821梯；空軍則是在5月和10月中旬先後徵集了893、894梯，其中894梯役男的8周入伍訓練已近尾聲，預計近期就會與陸軍2236梯同步結訓，並跟隨893梯學長的腳步分發下部隊。

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