俄防長示警：十年內恐與北約歐洲開戰

俄羅斯國防部長貝洛索夫。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）16日表示，莫斯科必須為未來十年內可能與北約在歐洲爆發的軍事衝突做好準備。同日，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）則聲稱，烏克蘭戰爭正朝有利於莫斯科的方向發展。

《路透》報導，貝洛索夫在國防部會議上，當著普廷的面指出，北約7月峰會以及美國和其他北約成員國的軍事準則顯示，莫斯科必須為未來幾年與更強勢的北約發生直接衝突做好準備。「考量到未來軍事衝突的性質」，國防部的工作重點在於「確保中期內對任何情況的充分準備，包括未來十年內可能與北約在歐洲發生的軍事衝突。」

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貝洛索夫列舉了美國計畫更新核武、在波蘭設立飛彈防禦基地、北約新的戰備計畫，以及北約峰會宣布將於2026年在德國部署美國中程飛彈等事項，說明改革的必要性。他還提到，美國可能很快就會擁有能在八分鐘內飛抵莫斯科的極音速飛彈。

普廷在同一場會議上表示，大量志願役的加入正扭轉烏克蘭戰爭的局勢，使之有利於莫斯科，公開來源地圖顯示，俄軍正以2022年以來最快的速度推進。他說，「俄軍在整條接觸線上牢牢掌握戰略主動權。僅今年一年，就已解放了189個居民點。」

普廷指責西方將俄羅斯逼到「紅線」，並表示莫斯科被迫做出回應。「他們（西方領導人）只是利用虛構的俄羅斯威脅，恐嚇自己的人民，說我們會攻擊某個地方。」 普廷說：「他們的策略很簡單：把我們逼到『紅線』，讓我們無路可退，然後我們開始反擊，他們就立刻恐嚇自己的人民。」

他表示，俄羅斯正密切關注美國發展短程和中程飛彈的動向，如果美國決定將這些飛彈投入使用，俄羅斯將解除自身對部署此類飛彈的自願限制。

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