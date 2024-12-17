美國證實北韓軍隊在庫斯克前線損失慘重 移防動向曝光

美國白宮官員證實，北韓軍隊在俄羅斯庫斯克前線遭受重大損失，至少有數十人傷亡。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派遣大量兵力支援俄羅斯攻打烏克蘭，近期前線傳出北韓士兵傷亡慘重、誤擊友軍等傳聞，而美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）16日證實，北韓軍隊在前線遭受重大損失，至少有數十人傷亡，美方也注意到，北韓軍隊逐漸從次要防線移防至主要防線。

綜合外媒報導，柯比證實，美方相信北韓軍隊遭受部分重大傷亡，人數可能達到數十人之多，同時也觀察到北韓軍隊從次要防線轉移至前線，此動向是新的發展，隨著時間推移，美方將持續觀察。

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美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也證實有北韓士兵在俄羅斯的庫斯克州前線死亡，強調如果北韓士兵越過邊境、進入烏克蘭，那將會代表俄羅斯政府升級態勢，以及北韓政府派遣士兵對一個主權獨立的國家發動侵略戰爭。米勒強調，部屬在庫斯克州的北韓士兵參加這場戰爭，已經成為烏克蘭軍隊的合法目標。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）指出，美軍確實評估北韓士兵在庫斯克參與戰鬥，並有跡象顯示他們遭受一定程度的傷亡。烏克蘭軍事情報總局（GUR）16日聲稱，在12月14日至15日，在庫斯克地區的戰鬥中至少有30名北韓士兵傷亡，促使俄軍指揮官派遣增援部隊。

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