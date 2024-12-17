雙城論壇登場共軍照來 國軍偵獲10共機、7共艦擾我海空域

國防部今（17）日表示，截至上午6時止，過去24小時內一共偵獲10架次共機、6艘共艦在台海周邊活動，其中有4架次共機飛入我北、中、西南空域活動。（國防部提供）

〔記者陳治程、方瑋立／台北報導〕台北、上海「雙城論壇」今日登場，但中共持續派軍機、軍艦擾台，國軍今（17）日發布共軍動態指出，截至今日上午6點的過去24小時間，國軍一共偵獲10架次共機、6艘共艦於台海周邊活動，其中4架次逾越台灣海峽中線，持續襲擾我北、中及西南空域。



台北、上海雙城論壇今（17）日登場，上海副市長華源又拋「兩岸一家人」統戰話術，台北市長蔣萬安致詞時則稱「多一點漁船燈火、少一點船艦飛機」，不過，根據國防部近幾日公布資料，共機、共艦擾台可是「一點都沒少」。

國防部今（17）日發布的共軍台海周邊海、空域動態顯示，截至今日上午6時止，過去24小時內一共偵獲10架次共機、6艘共艦，其中，7架次共機在台灣海峽中線以西活動，但整體仍有4架次逾越中線及其延伸線，飛入我國北、中及西南空域活動。



另外，根據國防部16日發布資訊，自15日上午6時至今日上午6時，總計有共機5架次、共艦6艘次，以及1顆空飄氣球擾台。

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對於中共軍機、軍艦的活動，國防部表示，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控共軍動態並予應處。台北上海雙城論壇今天（17日）上午9點登場，台北市長蔣萬安在與上海市府副市長華源在見證雙方簽署合作備忘錄後握手致意。 （記者劉信德攝）

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