一堆無人機打M1戰車划算嗎？ 前國防部官員拋出「性價比」思考方向

國軍新購M1A2T戰車正式亮相。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國16日接收首批M1A2T戰車，外界因其強大性能而冠上「地表最強戰車」美譽，也有專家以烏俄戰爭無人機戰例破除「戰車無用論」。不過，前國防部視察盧德允提出不同看法指，無人機與戰車對戰須考慮成本效益，1輛M1A2戰車成本高達3至4億元，但1架無人機可能僅須數萬元，還有機會在不損傷操作人員情況下癱瘓戰車。

我國向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛已於昨（16）日自台北港運抵陸軍新竹裝訓部，即將為明年農曆春節假期後的接裝訓練暖身。由於M1A2T戰車搭載120公厘戰車砲、抗穿甲能力達850公厘的複合式裝甲，可使其以67公里在道路上行駛的AGT-1500燃氣渦輪引擎，性能比我國現役戰車優異，使得這款與美軍現役同級的新銳戰車，被外界譽為「地表最強戰車」。

在M1A2T戰車抵台前，由於無人機、精準彈藥在烏俄戰爭之中扮演要角，使得現代戰車能否發揮以往價值受到關注，甚至衍生出「戰車無用論」。不過，陸軍備役少將郭力升日前受訪指出，經統計，在烏俄戰爭初期，烏克蘭每個月要消耗2萬架無人機，但戰事爆發迄今超過2年半的時間，烏國每個月的無人機消耗數已達到10萬至15萬架，若無人機很有效，照理說，現已沒有地面目標可讓其發揮，代表其效能並不如外界所想那麼高。外界在網路上看到無人機成功毀傷地面目標的影片，但實際未能成功的例子更多。

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不過，前國防部視察、資深媒體人盧德允近日拋出不同看法，他表示，戰車確實具備強大防護力、裝甲很難被打穿，但包括履帶、頂部、側面與後方皆是較脆弱之處，即使不是遭戰車砲射擊，仍有機會被癱瘓。1輛M1A2戰車的成本約新台幣3億至4億元，相較之下，1架掛彈無人機可能僅須數萬元的成本，且若操作手掩蔽得當，幾乎不會遭逢生命危險。

盧德允也說，自殺無人機的威力不亞於反戰車飛彈、火箭等，在烏俄戰場上已出現俄軍光纖FPV（第一人稱無人機），接續癱瘓烏克蘭美援M1戰車的實例，這種無人機不怕遭無線電干擾，即使這輛烏軍戰車裝設了防護籠與反應裝甲，還是遭俄軍癱瘓。他也說，雖然台灣與中國之間隔著台灣海峽，但須關注中共「九天」無人機航艦的子母機投放能力，國軍也應儘快構思因應之道。

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