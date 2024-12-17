未來戰爭來了！烏克蘭宣稱擁有雷射武器

英國前國防大臣夏普斯曾表示，英國的「龍火」（DragonFire）雷射武器未來可能用於烏克蘭，以反制俄羅斯的無人機。圖為「龍火」測試畫面。（圖：英國國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，烏克蘭無人機部隊指揮官蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevskyi）12月16日宣稱，烏軍已擁有一款能擊落2公里以上高度空中目標的雷射武器。

蘇哈列夫斯基在首次公開證實此武器存在時，並未提供更多細節。《路透》目前無法證實他的說法。

根據《國際傳真社-烏克蘭新聞社》（Interfax-Ukraine）報導，蘇哈列夫斯基表示：「現在，我們已經可以用這種雷射武器擊落2公里以上高度的飛行器。」

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他透露，該雷射武器被命名為「三叉戟」（Tryzub），與烏克蘭國徽上的標誌相同，暗示這款武器為烏克蘭國產。

值得注意的是，英國前國防大臣夏普斯（Grant Shapps）曾在今年4月表示，英國的「龍火」（DragonFire）雷射武器預計將於2027年服役，未來可能用於烏克蘭，以反制俄羅斯的無人機。

目前關於烏克蘭「三叉戟」雷射武器的資訊相當有限，除了射程超過2公里外，其功率、精準度、作戰效能等關鍵數據都未公開。也無法確認此武器是否已實際部署於戰場，以及是否曾成功擊落敵方目標。

若烏克蘭的說法屬實，這款「三叉戟」雷射武器將成為烏軍對抗空中威脅的重要利器。雷射武器具備反應速度快、成本低、彈藥量「無限」等優勢，能有效反制無人機、巡弋飛彈等空中目標。

然而，雷射武器也受限於天候因素，例如大霧、大雨或濃煙等，都可能降低其效能。此外，高能雷射武器的研發和部署成本高昂，技術門檻也相當高。未來「三叉戟」的實際性能和戰場表現，將是各界關注的焦點。

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