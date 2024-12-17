美軍B-52轟炸機換「心」 F130發動機通過關鍵審查

B-52「同溫層堡壘」轟炸機的新發動機已通過關鍵設計審查，將於2025年初展開更密集的高空測試。（圖：美國空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍B-52H「同溫層堡壘」（B-52H Stratofortress）轟炸機將進行全面現代化升級，核心項目之一為更換全新的F130發動機。此發動機已通過關鍵設計審查（Critical Design Review），並將於2025年2月在田納西州阿諾德工程發展綜合設施展開高度測試。屆時，模擬不同飛行高度的測試，將檢驗發動機在多種飛行條件下的性能表現。

美國《國防新聞網》（Defense News）報導，B-52轟炸機的升級範圍涵蓋發動機、雷達、航電系統、顯示器、輪胎及煞車等多種系統，升級完成後的次型號將改稱為B-52J，並預計服役至2050年代，甚至可能延續至2060年。這次現代化改造是美國空軍重塑轟炸機部隊的關鍵，目標打造由至少100架B-21「襲擊者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機，與76架升級版B-52J組成的雙機型戰略力量，以取代老化的B-1「槍騎兵」與B-2「幽靈」（B-2 Spirit）轟炸機隊。

B-52H轟炸機自1960年代服役以來，一直搭載原始的TF33發動機。然而，這些使用超過60年的發動機現已接近壽命極限，維修難度日益加大，且零件供應不足，維護人員不得不拆解其他飛機上的發動機來維持機隊運行。引入新發動機的將大幅提升可靠性，確保B-52能在未來數十年內繼續執行任務。

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F130發動機正在進行測試。（取自Rolls Royce官網）F130發動機由飛機發動機大廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）設計，該公司表示，在印第安納波利斯工廠進行的F130海平面測試最近已經完成，測試中運行了引擎的第一版軟體。今年夏天，在美國航太總署（NASA）的斯坦尼斯太空中心（Stennis Space Center）進行的雙發動機吊艙測試，驗證了發動機在B-52機翼下的運行穩定性，有效降低了技術風險。

目前，F130發動機的單吊艙版本已應用於灣流G650（Gulfstream G650）商務噴射機。然而，B-52所採用的雙吊艙設計有其獨特性，因此需要進行專門測試，以確保能適應軍用機的需求。升級完成後，B-52J將繼續在戰略轟炸與未來高強度作戰中扮演重要角色。

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